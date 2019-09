Skandal dva hrvatska kluba uoči početka sezone; iz Osijeka se narugali Ciboni pa im stigao žestok odgovor

Uoči početka nove košarkaške sezone u Hrvatskoj gotovo ni iz čega rodio se novi skandal kojem se kraj zasad ne nazire. Naime, zaiskrilo je između čelnika Osijeka i Cibone zbog gustog rasporeda i bizarne situacije u kojoj se našao klub iz Zagreba

Naime, zbog preklapanja termina utakmica Superkupa ABA lige, koji se od 26. do 29. rujna igra u Zagrebu, te početka domaćeg prvenstva (Hrvatski Telekom Premijer liga) aktualni hrvatski prvak Cibona našao se u problemu koji su ekspresno pokušali riješiti. Podsjetio, trener Cibone Ivan Velić naglasio je kako bi zbog preklapanja termina Cibona mogla doći u situaciju da igra tri utakmice unutar 24 sata.

'Može se dogoditi da igramo u 24 sata tri utakmice. Je li to dobro za hrvatsku košarku, za moje igrače? Mislim da je to suludo. Naravno da bih ja to htio. Nema spora. Ne upirem prstom ni u koga, samo branim svoje igrače', kazao je Velić.

Konkretno, Cibona je domaćin je Superkupa i već u petak igra četvrtfinale protiv Budućnosti (20:30), a u slučaju pobjede igrat će i polufinale u subotu (20.00).

No, problem je nastao što je moguće da Cibona u nedjelju igra finale u svojoj dvorani (20.00), a istog dana prema rasporedu stoji kako mora igrati u 1. kolu Hrvatski Telekom Premijer lige protiv Vrijednosnica Osijek (12.00). Tako ispada kako bi Cibona unutar svega 24 sata odigrala tri utakmice. No, kako bi se to izbjeglo čelnici Cibone zatražili su od čelnika Vrijednosnica Osijek da se utakmica odgodi za ponedjeljak. No, ubrzo je iz Osijeka stigla odbijenica uz objašnjenje da ih u srijedu čeka utakmica u Alpe Adria kupu, a usput su se malo i narugali Ciboni, aktualnom državnom prvaku.

'Cibona domaće prvenstvo doživljava kao nužno zlo, a naše natjecanje podcjenjuje. Prvo su nam poslali upit da se utakmica prebaci na ponedjeljak. Nisu spominjali da imaju turnir, da imaju obaveze. Rekli su samo da je problem dvorana jer je zauzeta pa smo mi ponudili da zamijenimo domaćinstvo i da se utakmica igra u Osijeku. Onda su počeli biti iskreni i rekli su da imaju turnir. Ja sam potom pitao, s obzirom na to da smo zajedno bili na ždrijebu Prve lige, koji je bio mjesec dana prije prve utakmice, da zašto nisu pomaknuli Superkup za koji dan jer su oni i domaćini. Oni doživljavaju domaće prvenstvo kao nužno zlo i zato se i mi tako odnosimo', kazao je direktor Vrijednosnica Osijek Renato Marčinko dodavši:

'Objasnio sam da igramo Alpe Adria kup, kako oni igraju Superkup ABA lige. Slučajno imamo utakmice srijedom i ponedjeljak nam ne odgovara, mi smo prije utakmice koja se igra za vikend 900 kilometara dalje od kuće. Nikoga nismo tražili da nam radi ustupke. Htjeli smo se mijenjati za domaćinstvo, mijenjati termin, ali nisu bili iskreni od početka. Imamo obaveza u Alpe Adria kupu i ponedjeljak nam ne odgovara. Hrvatski košarkaški savez napravio je dosta za jačanje domaće lige, to je važno i za reprezentaciju i sponzore i košarku… Ne znamo kako riješiti ovaj problem, ali sada mi isto imamo natjecanje koje oni podcjenjuju', dodao je Marčinko.

'Ako smo mi rušitelji hrvatske košarke, spremni smo, ako Cibona dođe u finale Superkupa ABA lige, u nedjelju predati utakmicu bez borbe. Tako da oni mogu igrati finale navečer.'