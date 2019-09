Bivši NBA igrač Larkin izazvao pomutnju u Zadru: Otvoren sam za ideju da nastupam za Hrvatsku

Iako do dodatnih kvalifikacija za Olimpijske igre ima još puno vremena, tijekom pripremnog košarkaškog turnira Zadar Basketball Tournamenta došlo je do prvog kontakta između bivšeg NBA igrača Shanea Larkina i hrvatske reprezentacije. Ideju da ovaj sjajni bek pojača Hrvatsku nije odbio

U razgovoru s hrvatskim novinarima zvijezda turskog Anadolu Efesa Shane Larkin dao je znakovit odgovor, ali i signal čelnicima HKS-a da je otvoren za razgovor. Također nije tajna kako izbornik Hrvatske Veljko Mršić ne bi imao ništa protiv da tako dobar igrač zaigra u dodatnim kvalifikacijama, ali isto tako nam je kratko rekao 'kako mora postojati obostrana želja.'

U cijeloj priči, koja se ovih dana pojavila u Zadru, prvi korak odigrao je hrvatski reprezentativac Kruno Simon koji je pitao tijekom ručka suigrača Larkina bi li razmislio o ideji da zaigra na Olimpijskim igrama u dresu Hrvatske. Naravno, Larkin od prije poznaje puno hrvatskih igrača uključujući Bojana Bogdanovića s kojim je igrao u NBA momčadi Brooklyn Nets i nakon završne utakmice na turniru u Zadru, na pitanje da vas iz Hrvatskog košarkaškog saveza kontaktiraju i ponude državljanstvo i mjesto u hrvatskoj reprezentaciji, rekao nam je:

'Zanimljivo pitanje. Upravo sam na jučerašnjem ručku razgovarao o tome s Krunom. Mogu reći da sam definitivno otvoren za tu ideju', kazao je Larkin koji prati sve što se događa u košarci i zna kako Hrvatska ima sedam NBA igrača.

Očito je brzo shvatio da bi mogao zaigrati na Olimpijskim igrama što je san svakog sportaša. Pogotovo san svakom Amerikanca:

'Da, definitivno bi bilo lijepo nastupiti na Olimpijskim igrama. To je san svakog sportaša! Naravno da bih volio igrati za reprezentaciju SAD-a, no s obzirom na situaciju definitivno sam otvoren i za ideju da nastupam za Hrvatsku. To je nešto o čemu bih tijekom ove sezone morao dobro razmisliti. Puno je faktora koji se moraju poklopiti i trebao bi čuti od odgovornih osoba što bi se očekivalo od mene. No ideja je svakako zanimljiva', dodao je Larkin kojem su, kako doznajemo, Turci tj. čelni ljudi kluba već ponudili državljanstvo kako bi u Efesu igrao kao domaći igrač što je zbog ograničenog broja stranaca u ligi postalo normalno. No, ako čelnici HKS-a i predsjednik Stojko Vranković požure nema sumnje kako bi Hrvatska s tako dobrim razigravačem postala za klasu jača.