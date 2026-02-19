sjajan gol

Štimac u transu: Pogledajte reakciju nakon gola za čudo u Mostaru

19.02.2026 u 21:45

Mostarski Zrinjski priredio je pravo čudo na svom terenu i odigrao 1:1 protiv slavnog engleskog Crystal Palacea u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige.

Favorizirani gosti, aktualni osvajači FA Cupa, poveli su u 44. minuti preciznim udarcem Ismaile Sarra i činilo se da će rutinski odnijeti prednost u London. No Mostar je eksplodirao u 55. minuti – Karlo Abramović, bivši igrač Jaruna, iskoristio je sjajnu akciju i pogodio za 1:1, rezultat koji je probudio nadu u povijesni podvig.

Zrinjski se tu nije zaustavio. U 66. minuti Mario Ćuže imao je veliku priliku za potpuni preokret, ali je iz idealne pozicije pucao pokraj gola. U završnici susreta domaći su tražili i kazneni udarac, no sudac je dosudio prekršaj u napadu Kerima Memije, pa je ostalo 1:1.

Mostar tako sanja senzaciju, a sve će se odlučiti u uzvratu u Londonu.

