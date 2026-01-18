senegal - maroko 1:0

Senegal nakon neviđenog skandala osvojio Kup nacija briljantnim golom u produžetku. Pogledajte ga

S. M.

18.01.2026 u 22:56

Slavlje igrača Senegala
Slavlje igrača Senegala Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot Sportklub
Senegal je u finalu Kupa nacija u Rabatu pobijedio domaćina Maroko 1:0 fantastičnim golom Papea Gueyea u 94. minuti.

U utakmici koja će se zauvijek pamtiti obje momčadi imale su po dvije velike šanse da bi se u sudačkoj nadoknadi odvila nezapamćena drama.

U trećoj minuti nadoknade Senegal je zabio gol koji je poništen zbog nepostojećeg prekršaja u napadu da bi pet minuta kasnije sudac nakon intervencije VAR-a dosudio penal za Maroko.

Revolitrani tim odlukama, Senegalci su demonstrativno napustili travnjak i nije ih bilo desetak minuta. Susret je nastavljen i Brahim Diaz je u 24. minuti nadoknade imao penal za prvu titulu Maroka nakon 1976. godine.

No, izveo je očajnu 'panenku' koju mu je Mendy pročitao i tako spasio svoju momčad. Susret je otišao u produžetke i u 94. minuti Pape Gueye se s centra sjurio kroz obranu Maroka i strašnim udarcem pogodio za 1:0 i, pokazalo se, titulu prvaka za Senegal; tek njihovu drugu u povijesti. Gol Gueyea pogledajte OVDJE.

Domaćini su nakon toga pogodili gredu i imali još jednu veliku šansu, a na drugoj strani je bivši igrač Gorice Cherif Ndiaye promašio veliku šansu za potvrdu pobjede.

Da totalno začine utakmicu, Marokanci su je završili s igračem manje, ali ne zbog isključenja nego zbog ozljede Ighamanea. Naime, marokanski izbornik je prije toga napravio svih šest izmjena i nije mogao uvesti novog igrača...

