Nevjerojatno! Maroko imao penal u 24. minuti nadoknade, pogledajte što je tad napravio Realov igrač

S. M.

18.01.2026 u 22:35

Promašaj Diaza
Promašaj Diaza
U neviđenom finalu afričkoga Kupa nacija Maroko je u osmoj minuti sudačke nadoknade, kod rezultata 0:0, dobio penal za naslov prvaka.

Revoltirani takvom odlukom i činjenicom da im je sudac par minuta kasnije poništio gol zbog nepostojećeg penala, gotovo svi igrači Senegala demonstrativno su napustili travnjak.

Neki, poput najveće zvijezde Sadija Manea, su ostali i pozivali igrače da se vrate. Cirkus je trajao desetak minuta prije nego što su se Senegalci vratili na teren, a Realov igrač Brahim Diaz, inače prvi strijelac turnira, je u službeno 24. minuti nadoknade stavio loptu na bijelu točku.

Imao je 26-godišnjak priliku donijeti svojoj momčadi tek drugu titulu prvaka Afrike (prvu osvojili 1976.), ali se odlučio za 'panenku' koju je Benjanim Mendy pročitao i uhvatio 'živu' loptu.

Šokirani Diaz nije mogao vjerovati što se dogodilo, a komentatori Sportkluba nagađali su je li Marokanac namjerno promašio penal kako bi smirio tenzije na terenu. Promašeni penal pogledajte OVDJE.

Utakmica je otišla u produžetke, a u njima je Pape Gueye fantastičnim golom u 94. minuti donio Senegalu drugi naslov prvaka u povijesti.

tportal
