Nezapamćeni skandal u finalu Afričkog kupa nacija! Dosuđen penal za domaćina u 98. minuti, Senegalci napustili teren

Senegalci su izgubili živce nakon što je sudac poslije intervencije VAR-a dosudio penal za domaćine u 99. minuti susreta.

Brahim Diaz srušen je u šesnaestercu, sudac nije ništa dosudio, ali je promijenio odluku nakon što je pogledao snimku. Penal nije bio toliko sporan, ali Senegalci su bili bijesni zbog toga što im je samo par minuta ranije poništen gol zbog nepostojećeg prekršaja u napadu.

Nakon što je vidio što je sudac napravio, senegalski izbornik povukao je momčad s travnjaka te je susret prekinut. Jedini koji nije želio napustiti teren bio je Sadio Mane, koji je pozivao suigrače da se vrate. Situaciju pogledajte OVDJE.

Nakon desetak minuta pauze Senegalci su se vratili na travnjak i u 23. minuti nadoknade loptu je na bijelu točku stavio Brahim Diaz. Kao da to nije bilo dovoljno, Diaz je pucao 'panenku', ali mu je senegalski golman Mendy uhvatio živu loptu.

Susret je otišao u produžetke u kojem je Pape Gueye fantastičnim golom u 94. minuti donio Senegalu naslov prvaka Afrike.