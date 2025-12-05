S Englezima smo igrali čak 11 puta, niti jednom protiv Gane i Paname

U jedanaest dosadašnjih susreta, Engleska je slavila šest puta, Hrvatska tri puta, a dva susreta su završila bez pobjednika. Posljednji put smo igrali u skupini EURO 2020. kada je Gordi Albion slavio 1:0.

Premda je engleska reprezentacija ukupno gledano uspješnija, povijest ogleda Vatrenih i Gordog Albiona pamtimo po našem slavlju u polufinalu SP-a u Rusiji 2:1 nakon produžetaka, te velikom trijumfu na Wembleyu 3:2 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2008. u Austriji i Švicarskoj.

Englezi, koje vodi Nijemac Thomas Tuchel, su projurili kroz kvalifikacije. U osam susreta upisali su osam pobjeda s gol-razlikom 22-0.

Engleska vrsta nije primila gol u 720 minuta. Englezi su time postali prva europska nacija koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo bez primljenog gola u skupini s najmanje šest utakmica. Engleska je također, postala tek peta europska momčad koja se kvalificirala za SP sa stopostotnim učinkom.

Gana je imala dominantan niz u afričkim kvalifikacijama, pobijedivši u osam i izgubivši samo jednu od deset utakmica te zauzevši prvo mjesto u Skupini I. Jedini poraz upisali su od Komora (0:1), remiziravši na gostovanju kod Čada.

Do sada je četiri puta nastupila na Svjetskim prvenstvima, a najbolji plasman je ostvarila 2010. doguravši do četvrtfinala. Ispala je od Urugvaja nakon izvođenja jedanaesteraca, nakon što je Asamoah Gyan promašio jedanaesterac za pobjedu u posljednjim trenucima produžetaka.

Panama je u prvoj rundi CONCACAF kvalifikacija osvojila prvo mjesto u skupini D s četiri pobjede, a potom je u završnoj rundi bila prva u skupini A ispred Surinama, Gvatemale i Salvadora.

U šest susreta upisala je tri pobjede i ti remija. Momčad od 2020. vodi danski stručnjak Thomas Christiansen (52).

Do sada je Panama samo jednom nastupala na SP-u, 2018. u Rusiji upisavši sva tri poraza. Izgubili su od Engleske (1:6), Belgije (0:3) i Tunisa (1:2).

ENGLESKA



Ljestvica FIFA: 4



Ljestvica FIFA: 4 Nastupi na SP: 16



Najbolji plasman: svjetski prvak 1966.



GANA



Ljestvica FIFA: 72



Ljestvica FIFA: 72 Nastupi na SP: 4



Najbolji plasman: četvrtfinale 2010.

PANAMA

