Dinamo je povukao još jedan neočekivani potez uoči derbija

No, Dinamovi navijači ostat će zakinuti za razmišljanja Marija Kovačevića koji ni uoči ove utakmice neće imati press konferenciju u Maksimiru. Nastavak je to neobične prakse koja u Dinamu traje već neko vrijeme da trener prve momčadi ne drži press konferencije prije i poslije utakmica.

Kovačević je odrađivao tek obveze prema MAXSportu, kojemu je morao dati izjave nakon utakmice, te one prema UEFA-i. Podsjetimo, nakon utakmice protiv Varaždina u Maksimiru nije se pojavio na press konferenciji, što je također bio dužan, te ga je delegat zbog toga prijavio.

Kovačević se nakon toga ukazao na presici poslije pobjede nad Goricom, ali neće imati najavnu presicu uoči velikog derbija. Čija je to odluka, nije najjasnije. U najavnom razgovoru uoči utakmice s Varaždinom, koji je poslan medijima, može se čuti kako se 'na trenera ne želi stavljati preveliki pritisak' uoči utakmice pa je taj intervju odradio njegov pomoćnik Sandro Bloudek...