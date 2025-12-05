Evo što je Dalić rekao o ždrijebu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska se uoči ždrijeba nalazila u drugoj jakosnoj skupini, a ples kuglica dodijelio joj je Englesku, Panamu te reprezentaciju Gane.

Izbornik Zlatko Dalić bio je prisutan u Washingtonu, a ovo je njegova prva reakcija na ždrijeb.

'Najvažnija je prva utakmica, uvijek je otvaranje bitno, dva Svjetska prvenstva smo imali otvaranje. Ove dvije su lakše, dobili smo Ganu iz zadnjeg pota, bilo je tu lakših. Što je tu je, znamo na čemu smo.

Što kaže Tuchel?

'Nije ni njemu bilo drago. Mi smo za četvrtfinale, ne za prvu utakmicu. Kada smo vidjeli što je ostalo, znali smo da moramo dobiti jednog velikoga. Nije bilo velike sreće. Engleska je veliki protivnik, svjestan sam da ta utakmica puno toga određuje'.

Za kraj je dodao:

'Naš je osnovni cilj proći skupinu. Nama je najvažnije da damo sve od sebe. Zadnja dva Svjetska prvenstva smo napravili velike rezultate, ali moramo biti pametni. Idemo korak po korak. Nećemo srljati'.