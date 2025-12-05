prvo na engleze

Evo kako je Zlatko Dalić komentirao ždrijeb skupina SP-a; jedna je njegova rečenica znakovita

I.Ž.

05.12.2025 u 21:25

Zlatko Dalić Hrvatska
Zlatko Dalić Hrvatska Izvor: EPA / Autor: FRIEDEMANN VOGEL
Bionic
Reading

Izbornik Vatrenih, Zlatko Dalić, otkrio je prve dojmove poslije održanog ždrijeba Svjetskog prvenstva 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku koji je Hrvatskoj donio skupinu s Engleskom, Panamom i Ganom

'Iz prvog pota dobili smo jednu od težih reprezentacija i naše stare prijatelje Engleze, ovo će biti peta utakmica s njima u mom mandatu', rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić za službene stranice HNS-a te dodao:

'Malo je nezgodno što s njima igramo prvu utakmicu koja je najznačajnija jer usmjeruje start. Za tu utakmicu ćemo morati biti spremni, već smo bili u takvoj situaciji na Euru i doživjeli minimalan poraz protiv Engleske, jednako tako i na prošlom Euru protiv Španjolske. Dakle, te prve utakmice na europskim smotrama su bile loše, ali na Svjetskim prvenstvima smo imali dobar start. Panama i Gana su protivnici s kojima možemo igrati i napraviti dobar rezultat. Dobro ćemo ih skautirati, a mi znamo što je naš cilj, a to je prolazak skupine. Međutim, nećemo na sebe stavljati preveliki pritisak jer znamo kakva su očekivanja nakon što smo na zadnjim svjetskim prvenstvima napravili velike rezultate. Pokušat ćemo uživati u Svjetskom prvenstvu, nama je najvažnije da nam igrači za šest mjeseci budu zdravi i spremni i da nemam problema s ozljedama.'

Dalić se na ždrijebu u Washingtonu susreo s novim engleskim izbornikom Thomasom Tuchelom.

'Ni njemu nije bilo drago da prvu utakmicu igra protiv Hrvatske, rekao mi je da bismo se trebali susresti u četvrtfinalu, a ne u prvoj utakmici u skupini. Međutim, takav je ždrijeb i sigurno nije ugodno ni njemu ni nama. Svi vole izbjeći Hrvatsku jer smo na zadnja dva svjetska prvenstva napravili čudo. U cijeloj priči oko ždrijeba dobro je da prvu utakmicu igramo tek 17. lipnja pa ćemo imati vremena odraditi dobre pripreme u Hrvatskoj i naći dobra dva protivnika za završne provjere. Jednako tako, gradovi u kojima ćemo igrati su vrlo povoljni, pogotovo u kontekstu dolaska naših navijača. Predstoji nam izabrati kamp i dobro se pripremiti u razdoblju koje je pred nama i napraviti dobar skauting', zaključio je izbornik Vatrenih.

