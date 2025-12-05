na engleze

Dalić komentirao ždrijeb: Pričao sam s engleskim izbornikom, nije mu bilo drago

S.Č.

05.12.2025 u 20:39

Dalić u Podgorici
Dalić u Podgorici
U Washingtonu je održan ždrijeb skupina SP-a koji će se sljedećeg ljeta igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Hrvatska je izvučena u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom.

Prvu utakmicu igrat će 17. lipnja protiv Engleske, drugu 23. lipnja protiv Paname i treću 27. lipnja protiv Gane. Točna satnica i lokacija utakmica bit će poznata sutra.

Dalić je odmah nakon ždrijeba pričao s izbornikom Engleske Thomasom Tuchelom.

'Nije ni njemu bilo drago. Mi smo za četvrtfinale, ne za prvu utakmicu. Kada smo vidjeli što je ostalo, znali smo da moramo dobiti jednog velikoga. Nije bilo velike sreće. Engleska je veliki protivnik, svjestan sam da ta utakmica puno toga određuje'.

