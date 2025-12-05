Englezima ždrijeb baš i nije najbolje sjeo: Gorka sjećanja! Hrvatska nam je slomila srca

Engleze i dalje boli poraz iz polufinala SP-a 2018. iz Rusije. S pravom strahuju od Vatrenih s kojima će snage odmjeriti u skupini.

'Hrvatska i dalje ostaje iznimno zahtjevan protivnik unatoč činjenici da momčad postupno 'stari'. Viceprvaci svijeta iz 2018. godine imaju taktičku disciplinu i iskustvo s velikih turnira koje je i ranije zadavalo probleme Englezima. Njihovi majstori sredine terena, Luka Modrić i Mateo Kovačić, i dalje mogu kontrolirati utakmicu na najvišoj razini', navode engleski mediji nakon ždrijeba u Washingtonu.

'Dvoboj protiv Hrvatske probudit će gorka sjećanja na SP 2018., kad je Hrvatska slomila engleska srca u polufinalu. Hrvatska je tada pobijedila 2:1 nakon produžetaka', navodi Daily Mail.

The Sun je otišao i korak dalje:

'Za Englesku će to biti repriza polufinala Svjetskog prvenstva 2018. godine. Možemo slobodno reći da će ovo biti pravi osvetnički meč', navodi najtiražniji engleski tabloid The Sun.

BBC je znakovito komentirao ždrijeb:

'Ponovit će se polufinale Svjetskog prvenstva iz 2018. jer su Hrvatska i Engleska završile u istoj skupini. Nije to baš dan kojeg bi Englezi željeli ponovno proživjeti', stoji u objavi BBC Sporta.