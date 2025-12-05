Evo na koga Hrvatska može ići u nokaut fazi Svjetskog prvenstva

U šesnaestinu finala iz svake skupine idu prve dvije reprezentacije te osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Završi li Hrvatska među najboljim trećeplasiranim reprezentacija, teško je reći na koga će ići u nokaut fazi. No, ako bude na jednom od prva dva mjesta, nešto se ipak može pretpostaviti.

Engleska je veliki favorit u ovoj skupini, ali ako bi se dogodilo da Hrvatska osvoji prvo mjesto, u šesnaestini finala išla bi na jednu od trećeplasiranih reprezentacija iz skupina E, H, I, J i K i nemoguće je pretpostaviti tko bi to bio.

No, ako bi Hrvatska bila druga, išla bi na drugoplasiranu reprezentaciju iz skupine K i ta utakmica igrala bi se u Torontu. U skupini K su Portugal, Uzbekistan, Kolumbija te pobjednik interkontinentalnih reprezentacija između Nove Kaledonije, Jamajke i DR Konga.

Ako bi Hrvatska bila među trećeplasiranim reprezentacijama, najvjerojatnije bi išla na pobjednika iz spomenute skupine K i igralo bi se u Kansas Cityju.