Ronaldo u Saudijskoj Arabiji srušio Milan i Juventusu donio prvi trofej ove sezone

Nogometaši Juventusa po rekordni osmi put postali su pobjednici talijanskog Superkupa nakon što su saudijskom gradu Jeddah pobijedili Milan 1:0

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Mario Mandžukić nije doputovao u Saudijsku Arabiju zbog ozljede lijevog bedra. Premda je dio medija objavio kako će Mandžukić morati na operaciju i kako će pauzirati do konca ove sezone, on je to demantirao.

'Naporno radim kako bi se vratio u momčad za nekoliko tjedana', napisao je Mandžukić na Instagramu.

U Saudijsku Arabiju nije doputovao niti veznjak Milana Alen Halilović, koji je u potrazi za novim klubom, dok je Ivan Strinić utakmicu gledao s klupe. Bila je to druga utakmica u nizu u kojoj je Strinić konkurirao za sastav. Osvajaču srebra s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu u Rusiji je ovoga ljeta ustanovljena hipertrofija srčanog mišića pa je morao neko vrijeme prestati sa sportskim aktivnostima. Treninzima se vratio početkom studenog, a u momčad je uvršten 12. siječnja za Kup susret protiv Sampdorije. Utakmicu je i tada pratio s klupe za pričuve.