Šok u Juventusu; za Mandžukića je sezona gotova! Evo što o tome kaže sam Mandžo...

Prije nekoliko dana Mario Mandžukić šepajući je napustio trening Juventusa držeći se za bedro lijeve noge. Iz kluba su prvo tvrdili kako se radi tek o manjem problemu, potom je izjava trenera Massimiliana Allegrija zabrinula sve navijače, a sada su talijanski mediji objavili kako je Mandžo izgubljen do kraja sezone jer mora na operaciju!

No, u subotu je trener Juventusa Massimiliano Allegri 'zakuhao' situaciju kad je na pitanje u kakvom je stanu Mario Mandžukić samo kratko odgovorio:

'No good... (nije dobro)', kazao je Allegri i nastavio:

'Mandžukića gotovo sigurno neće biti najmanje nekoliko tjedana.'

OK, aludirao je Allegri i na Mandžukićev nadimak Mr. No Good, ali je u isto vrijeme 'bacio bubu u uho' jer je prvo najavljeno kako će hrvatski napadač pauzirati dva do tri tjedna, a potom se vrijeme oporavka iznenada odužilo za tri nova tjedna. Značilo bi to da Mandžo gotovo sigurno propušta prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka koju Juve igra u gostima kod Atletico Madrida 20. veljače. Tako je bilo sve do danas kad su talijanski mediji plasirali novu senzaciju, nimalo dobru za Mandžukića.