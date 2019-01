Lino Červar uoči utakmice sa Španjolskom otkrio što ga najviše muči u našoj igri...

Hrvatski su se rukometaši lako obračunali s nedoraslim Bahreinom, na kraju je bilo uvjerljivih 32:20. No, laka pobjeda nije zavarala izbornika Linu Červara koji ne dozvoljava opuštanje. Sutra (četvrtak, 17. siječnja, 20.30 sati) igramo protiv europskih prvaka Španjolaca, pobjeda nam donosi prvo mjesto u skupini

'Cindrić je danas htio probati kako će se osjećati s obzirom na manju ozljedu, vidjelo se da može. Sutra ćemo protiv Španjolske biti kompletni. Bit će to drugačija utakmica, to je prvak Europe i moramo se mentalno i taktički dobro spremiti', kazao je Lino i prokomentirao utakmicu s Bahreinom:

'U prvom poluvremenu smo dobro stajali na igralištu, bili smo ozbiljni. U drugom je pala koncentracija, radili smo naivne pogreške, i to je jedan primjer da svaku utakmicu do kraja moraš davati sve od sebe.'

Sutra (četvrtak, 17. siječnja, 20.30 sati) je na rasporedu prava poslastica, jedan od rukometnih klasika, utakmica protiv aktualnog europskog prvaka Španjolske. Pobjeda nam donosi prvo mjesto u skupini i ogromna četiri boda u sljedećem krugu.

'Španjolci su definitivno favoriti, mi moramo sutra dati više od 100 posto. To je toliko zahtjevna utakmica da svaki igrač mora dati i ono iznad svojih mogućnosti. Oni su iznimno jaka momčad, posebice u obrani. Obrana je im je jako raznovrsna i proaktivna i to znaju poslije materijalizirati s iznimnom brzinom krila. Imaju sjajnog golmana Vargasa, imaju Entrerriosa, pivota Aguinagaldea, braću Dušebajev, zapravo svih 16 igrača su jednako kvalitetni. Mi moramo kontrolirati igru, ne smijemo raditi tehničke pogreške i moramo paziti kako ćemo napadati. Imamo valjda najgori ždrijeb, borimo se sa Španjolskom u skupini, a onda nam u Kölnu dolaze domaćini Nijemci i svjetski prvaci Francuzi', pričao je Červar. No, nije da Hrvatska nema svojih aduta. I to jakih!