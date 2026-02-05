DJETINJASTO

Ronaldo i dalje bojkotira: Prijeti odlaskom iz Saudijske Arabije

05.02.2026 u 07:48

Ono što je krenulo kao iznenađujući izostanak u utakmici protiv Al Riyadha pretvorilo se u ozbiljnu krizu u saudijskom nogometu.

Odnos između Cristiana Ronalda i Public Investment Funda (PIF), tijela koje upravlja četirima najvećim klubovima u zemlji, navodno je nikad lošiji. Kako piše portugalska 'A Bola', kapetan Al-Nassra ne vidi nikakvu volju za promjenama u vrhu, pa ozbiljno razmišlja da ostane pri svom 'buntu' i propusti i drugu utakmicu zaredom.

Zanimljivo je da bi se odluka o ovom sukobu mogla poklopiti s važnim datumom, naime ovog četvrtka Ronaldo puni 41 godinu. Ipak, u njegovu okruženju navodno nema slavljeničkog raspoloženja. Upravo tada očekuje se da će objaviti konačnu odluku, potez koji bi mogao označiti prekretnicu u njegovoj 'pustinjskoj' epizodi.

Iako Ronaldo, prema istom izvoru, trenira besprijekorno pod vodstvom Jorgea Jesusa, ključna bitka ne vodi se na travnjaku, nego izvan njega. Portugalac je uvjeren da se Al-Nassr sustavno tretira lošije u odnosu na najveće suparnike.

Kap koja je, prema tekstu, prelila čašu bio je transfer Karima Benzeme. Francuski napadač napustio je Al-Ittihad i preselio u Al-Hilal, najmoćniji klub i najvećeg Al-Nassrova rivala u utrci za naslov. Ronaldo taj posao doživljava kao jasan dokaz političkog i ekonomskog pogodovanja, zbog kojeg je njegova momčad dovedena u strateški nepovoljan položaj.

Ako Ronaldo na kraju doista odluči ne igrati, posljedice bi mogle biti ogromne: čovjek koji je saudijsku ligu otvorio svjetskoj publici mogao bi postati onaj koji će najglasnije ukazati na pukotine sustava koji smatra nepravednim.

