Španjolci lansirali senzaciju: Barcelona za 10 milijuna eura dovodi napadača Vatrenih

N.M.

05.02.2026 u 06:52

Ante Budimir
Ante Budimir Izvor: EPA / Autor: INAKI PORTO
Ante Budimir proteklih godina pruža sjajne partije za Osasunu u La Ligi.

Svojim golovima za Osasunu, Budimir se isprofilirao kao jedan od najboljih napadača La Lige. Njegove partije nisu prošle nezapaženo.

Kako navode španjolski mediji, za njegove usluge je zainteresirana Barcelona. Katalonski gigant želi za 10 milijuna eura dovesti Budimira i tako ojačati svoj napad. Hrvatski napadač bi tako pojačao rotaciju i poslužio kao savršena rezervna opcija.

U dresu Osasune potpisao je brojke koje su ga već upisale u klupsku povijest. Budimir je najbolji strijelac kluba svih vremena s 82 pogotka u službenim utakmicama. U prvenstvu je, prema istom razdoblju ažuriranja, na 151 nastupu zabio 64 gola.

Hoće li sada ostvariti transfer karijere ostaje za vidjeti...

PREDSJEDNIK OTKRIO

PREDSJEDNIK OTKRIO

'Odbili smo Dinamovu ponudu za trenera'
Poruka iz Osijeka: 'Istina je, dobili smo Dinamovu ponudu...'

