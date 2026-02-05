Španjolci lansirali senzaciju: Barcelona za 10 milijuna eura dovodi napadača Vatrenih

Svojim golovima za Osasunu, Budimir se isprofilirao kao jedan od najboljih napadača La Lige. Njegove partije nisu prošle nezapaženo.

Kako navode španjolski mediji, za njegove usluge je zainteresirana Barcelona. Katalonski gigant želi za 10 milijuna eura dovesti Budimira i tako ojačati svoj napad. Hrvatski napadač bi tako pojačao rotaciju i poslužio kao savršena rezervna opcija.

🚨 Transfer Talk: Barcelona is reportedly preparing a €10 million offer for Ante Budimir, the 34 year old striker from CA Osasuna, to strengthen their attack with a forward capable of handling tight, defensive matches. The club sees him as a tactical option rather than a… pic.twitter.com/dwZElSjdR8

U dresu Osasune potpisao je brojke koje su ga već upisale u klupsku povijest. Budimir je najbolji strijelac kluba svih vremena s 82 pogotka u službenim utakmicama. U prvenstvu je, prema istom razdoblju ažuriranja, na 151 nastupu zabio 64 gola.

Hoće li sada ostvariti transfer karijere ostaje za vidjeti...