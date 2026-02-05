Napustio je Slaven i otišao na Otok: U debiju je golom donio pobjedu

Hrvatskom napadaču nije trebalo dugo da osvoji simpatije navijača. On je već u debiju zabio za pobjedu 3:2, i to u 93. minuti protiv Dundee Uniteda, za koji nastupaju Hrvati Vicko Ševelj i Ivan Dolček .

Domaćin je poveo u 36. minuti pogotkom Martina Boylea, a gosti su izjednačili u 74. preko Rossa Grahama. Sedam minuta poslije Dundee United je preokrenuo golom Maxa Wattersa, no u 89. minuti Hibernian se vratio u utakmicu kada je Graham nespretno pospremio loptu u vlastitu mrežu za 2:2.

Ubrzo je na red došao Šuto. Ušao je u 63. minuti, a pola sata kasnije postigao prvijenac za Hibernian i donio slavlje pred punim tribinama. Tom pobjedom Hibernian je ostao na petom mjestu škotskog Premiershipa, dok je Dundee United zadržao osmu poziciju.