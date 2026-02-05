SJAJAN POČETAK

Napustio je Slaven i otišao na Otok: U debiju je golom donio pobjedu

N.M.

05.02.2026 u 07:10

Ante Šuto
Ante Šuto Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Prije nekoliko dana Slaven Belupo i Koprivnicu Ante Šuto zamijenio je škotskim Hibernianom iz Edinburgha.

Hrvatskom napadaču nije trebalo dugo da osvoji simpatije navijača. On je već u debiju zabio za pobjedu 3:2, i to u 93. minuti protiv Dundee Uniteda, za koji nastupaju Hrvati Vicko Ševelj i Ivan Dolček.

vezane vijesti

Domaćin je poveo u 36. minuti pogotkom Martina Boylea, a gosti su izjednačili u 74. preko Rossa Grahama. Sedam minuta poslije Dundee United je preokrenuo golom Maxa Wattersa, no u 89. minuti Hibernian se vratio u utakmicu kada je Graham nespretno pospremio loptu u vlastitu mrežu za 2:2.

Ubrzo je na red došao Šuto. Ušao je u 63. minuti, a pola sata kasnije postigao prvijenac za Hibernian i donio slavlje pred punim tribinama. Tom pobjedom Hibernian je ostao na petom mjestu škotskog Premiershipa, dok je Dundee United zadržao osmu poziciju.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PREDSJEDNIK OTKRIO

PREDSJEDNIK OTKRIO

'Odbili smo Dinamovu ponudu za trenera'
TRAŽENA ROBA

TRAŽENA ROBA

Španjolci lansirali senzaciju: Barcelona za 10 milijuna eura dovodi napadača Vatrenih
PRIJELAZNI ROK

PRIJELAZNI ROK

Poruka iz Osijeka: 'Istina je, dobili smo Dinamovu ponudu...'

najpopularnije

Još vijesti