'Odbili smo Dinamovu ponudu za trenera'

Nakon odlaska Riere u Bundesligu, u slovenskom klubu započela je nova era, a predsjednik Valerij Kolotilo sada je otvoreno govorio o burnim tjednima koji su prethodili rastanku.

Rierin odlazak u Eintracht dogodio se praktički preko noći. Klub je ostao bez trenera, a momčad je preuzeo njegov dotadašnji pomoćnik Ivan Majeuski. No, kako otkriva Kolotilo, interes za španjolskog stručnjaka postojao je još mjesecima ranije - i dolazio je sa svih strana.

Odbili Dinamo, Zvezdu i bogatu rusku ponudu

U emisiji ‘Pod prečko’ Kolotilo je priznao da je situacija bila napeta još od studenoga.

‘Odbili smo Crvenu zvezdu, Dinamo Zagreb, Ludogorec… Spartak iz Moskve poslao je ogromnu ponudu. Financijski je bila fantastična, ali ju je Albert odbio jer ruski klubovi ne igraju Europu’, rekao je predsjednik Celja.

Dodaje da su u klubu tada uspjeli zadržati Rieru, iako je pritisak bio sve veći.

‘S Albertom nikad ne možeš biti potpuno miran. Proveli smo puno vremena zajedno i prošli razne situacije. Kad se javio Eintracht, sve je bilo jasno. Ponuda je stigla praktički preko noći, baš dok smo se vraćali s priprema na Mallorci. Znali smo da ga više ne možemo zadržati’, objasnio je Kolotilo.

Prema njegovim riječima, interes njemačkog kluba bio je trenutak u kojem Celje više nije imalo izbora.

Eintracht je, kako kaže, bio korak koji nadilazi sve prethodne ponude - i sportski i karijerno. Riera je prihvatio izazov Bundeslige, a Celje se moralo okrenuti novom poglavlju.

Celje profitira i nakon odlaska

Kolotilo je otkrio i zanimljiv detalj - Celje će imati financijske koristi od Rierinog uspjeha u Njemačkoj.

‘Želim mu svu sreću. Albert živi nogomet, ima ogromno znanje, ali je karakterno težak čovjek – kao što je bio i Maradona. Vidjet ćemo kako će se snaći u Eintrachtu. Navijat ćemo za njih jer imamo određene bonuse. Ako Albert pobjeđuje, koristi će imati i Celje’, zaključio je predsjednik kluba.