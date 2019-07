Rođak Arijana Ademija udario suca u glavu; UEFA će ga zbog napada drastično kazniti

Nogometaši makedonske Škendije u Luksemburgu su u uzvratu odigrali 1:1 kod Dudelangea i tako ispali iz natjecanja. Na kraju utakmice bilo je svega, a najgori je u cijeloj priči ispao iskusni Agim Ibraimi (30) koji bi zbog ovakvih reakcija mogao dobiti i doživotnu zabranu igranja nogometa

Iskusan je nogometaš taj Agim Ibraimi (30) , inače rođak Dinamovog kapetana Arijana Ademija . Reklo bi se kako nogometaš koji je u karijeri igrao za Domžale, Astanu, Maribor, Cagliari, Eskisehirspor, Olimpiju..., a uz to je i standardni makedonski reprezentativac, ima malo više takta i poštovanja prema sucima.

Ali, kod Ibraimija to nije slučaj. Jer Škendiji, koja je u susretu s Dudelangeom bila favorit, jednostavno ne ide. Klub iz Luksemburga je u prvoj utakmici slavio 2:1 i makedonskom je predstavniku ovaj uzvrat bio 'biti ili ne biti'. No, u 78. minuti Dudelange je poveo 1:0, a samo šest minuta kasnije Škendija je ostala s igračem manje jer je u 84. minuti drugi žuti karton dobio Musliu.

Makedonci se nisu predavali, pa je već spomenuti Agim Ibraimi u 92. minuti zabio za 1:1. Bio je to dodatni poticaj i nada igračima Škendije da možda ipak do kraja mogu zabiti još jedan gol i tako stići do produžetka. Ne treba ni naglašavati kakva je nervoza vladala na terenu u posljednjim minutama utakmice.

Tada je baš strijelac Agim Ibraimi potpuno izgubio živce, nakon što je sudac u 94. minuti dodijelio izravni crveni karton Nafiu. Ibraimiju se 'smračilo', krenuo je u obračun sa sucem! Udario ga je glavom u glavu!

Jasno, dobio je izravni crveni karton, ali to ga nije zaustavilo u napadima. Ibraimi se još jednom pokušao obračunati sa sucem, ali su ga suigrači nekako uspjeli zaustaviti.

No, svima je jasno kako će UEFA za ovaj napad na suca drastično kazniti Ibraimija. Nikoga ne bi ni začudilo da mu 'oderu' kaznu i doživotno ga izbace iz profesionalnog nogometa. A i Škendija će dobiti 'po džepu' jer igrači makedonske momčadi zaradili su tri crvena i šest žutih kartona, pa još Ibraimijev napad na suca...