UŽIVO

Omonia trebala voditi, ali malo sreće i sjajni Zlomislić ostavili Rijeku u igri

Toni Fruk

Izvor: Cropix  /  Autor: Damir Skomrlj
OMONIA
0:0
RIJEKA
  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 19.02.2026 22:12
  • Objavljeno 19.02.2026 u 21:48
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Od 21 sat na Cipru prvu utakmicu play-off runde za plasman u osminu finala Konferencijske lige igraju Omonia i Rijeka

OMONIA: Fabiano - Masouras, Coulibaly, Balkovec, Christou - Odubajo, Eiting, Andreou, Semedo - Tanković - Mmaee

RIJEKA: Zlomislić - Devetak, Barišić, Majstorović, Oreč - Barco, Dantas - Lasickas, Fruk, Ndockyt - Jurić

  • 54'

    54'

    Barco je dobio žuti karton. A i Barišić, također

    Barco je dobio žuti karton. A i Barišić, također

  • 52'

    52'

    Prilika za Rijeku; Barišić se prikrao iza obrane Omonije, ali nije dobro zahvatio loptu

    Prilika za Rijeku; Barišić se prikrao iza obrane Omonije, ali nije dobro zahvatio loptu

  • 50'

    50'

    Christou je dobio žuti karton zbog udaranja Ndockyta

    Christou je dobio žuti karton zbog udaranja Ndockyta

  • 46'

    46'

    Treneri su s istim momčadima ušle u drugih 45 minuta

    Treneri su s istim momčadima ušle u drugih 45 minuta

  • 46'

    46'

    Počelo je drugo poluvrijeme

    Počelo je drugo poluvrijeme

  • 45'

    45'

    Nova, velika obrana Zlomislića; Mmaee je bio u prilici

    Nova, velika obrana Zlomislića; Mmaee je bio u prilici

  • 43'

    43'

    Sada je Semedo išao '1 na 1' sa Zlomislićem, ali vratar Rijeke izašao je kao pobjednik

    Sada je Semedo išao '1 na 1' sa Zlomislićem, ali vratar Rijeke izašao je kao pobjednik

  • 41'

    41'

    Prekrasna akcija domaćih, ali Eiting je bio neprecitan. I to - jako

    Prekrasna akcija domaćih, ali Eiting je bio neprecitan. I to - jako

  • 39'

    39'

    Ndockytu žuti karton

    Ndockytu žuti karton

  • 37'

    37'

    Andreou je završio u bilježnici albanskog suca

    Andreou je završio u bilježnici albanskog suca

vezane vijesti

dinamo u europi

dinamo u europi

Evo što je rekao Kovačević nakon teškog poraza Dinama na Maksimiru
DINAMO - GENK 1:3

DINAMO - GENK 1:3

'Raspad', 'Potop', 'Katastrofa'... Evo što regija piše o velikom porazu Dinama
KONFERENCIJSKA LIGA

KONFERENCIJSKA LIGA

Senzacija Igora Štimca i Zrinjskog protiv osvajača FA Cupa

najpopularnije

Još vijesti