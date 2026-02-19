Omonia trebala voditi, ali malo sreće i sjajni Zlomislić ostavili Rijeku u igri

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
OMONIA: Fabiano - Masouras, Coulibaly, Balkovec, Christou - Odubajo, Eiting, Andreou, Semedo - Tanković - Mmaee
RIJEKA: Zlomislić - Devetak, Barišić, Majstorović, Oreč - Barco, Dantas - Lasickas, Fruk, Ndockyt - Jurić
-
54'
Barco je dobio žuti karton. A i Barišić, također
-
52'
Prilika za Rijeku; Barišić se prikrao iza obrane Omonije, ali nije dobro zahvatio loptu
-
50'
Christou je dobio žuti karton zbog udaranja Ndockyta
-
46'
Treneri su s istim momčadima ušle u drugih 45 minuta
-
46'
Počelo je drugo poluvrijeme
-
45'
Nova, velika obrana Zlomislića; Mmaee je bio u prilici
-
43'
Sada je Semedo išao '1 na 1' sa Zlomislićem, ali vratar Rijeke izašao je kao pobjednik
-
41'
Prekrasna akcija domaćih, ali Eiting je bio neprecitan. I to - jako
-
39'
Ndockytu žuti karton
-
37'
Andreou je završio u bilježnici albanskog suca