Evo gdje gledati Dinamo u Europa ligi

M.Š

19.02.2026 u 07:07

Mario Kovačević NK Dinamo
Mario Kovačević NK Dinamo Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT
Dinamo ovog četvrtka igra dvoboj doigravanja za osminu finala UEFA Europa lige, a suparnik mu je belgijski Gent.

Podsjećamo, Dinamo je ove sezone pod Marijem Kovačevićem završio kao 23. momčad Europa lige nakon osam odigranih kola. To mu je donijelo borbu za ulazak u osminu finala gdje se već nalazi prvih osam momčadi tog ligaškog poretka.

Ipak, da bi došao do tog mjesta, trebat će svladati belgijski Gent. Utakmica je na rasporedu ovog četvrtka od 18:45 sati, a hrvatski gledatelji moći će je pratiti na programu Arena Sport 1.

Trener Kovačević ovako je najavio susret: 'S kim god igramo u Maksimiru, uvijek idemo na pobjedu. Uopće ne razmišljam ni o jednoj drugoj utakmici, nego o ovoj, padale su tu i bolje momčadi, može i Genk. Ne bih puno o sastavu, bitno je da su u dobrom stanju i ovi koji igraju i koji ulaze s klupe. Dobri smo, čvrsti, takvi moramo biti po cijelom terenu, ako budemo takvi, onda će doći i rezultat.'

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
Bio je nadomak senzacije protiv Milana, a onda se poklonio Modriću: Evo što je rekla legenda
Kiks koji može koštati naslova: Evo što je portal blizak Milanu napisao o Modrićevoj igri
Modrić i Milan možda ispustili Scudetto, a Talijani iznenađeni Baturinom: Evo što pišu

