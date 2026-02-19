Trener Genka: Dinamo nas je previše respektirao...

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena , a Zakaria El Ouahdi je u 21. povisio na 0:2. Dinamo je u život vratio Dion Drena Beljo u 45. minuti, a konačnih 1:3 svojim drugim golom postavio je El Ouahdi u 90. minuti susreta.

'Zaslužili smo pobjedu. Imam dojam da nas je Dinamo previše respektirao, to nam je odgovaralo. Dobro smo krenuli, poveli smo 2:0 i oni su onda morali više riskirati. Mislim da smo se dobro nosili s tim', rekao je nakon utakmice Genkov trener Nicky Hayen i dodao:

'Imamo dobar rezultat za uzvratu, ali nogomet je to, nikad ne znaš. Morat ćemo biti maksimalno koncentrirani. Ima Dinamo dobrih igrača, bili su jaki na lopti u drugom poluvremenu i ne smijemo ih podcijeniti'.