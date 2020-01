Riječi neutješnog hrvatskog kapetana Duvnjaka pokazuju kakav je sportaš: Pretužan sam, žao mi je

Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija poražena u finalu Europskog prvenstva od Španjolske 22:20 naši igrači su potpuno potonuli. Kapetan Domagoj Duvnjak u suzama je jedva smogao snage nešto suvislo reći

U dramatičnoj završnici hrvatska rukometna reprezentacija ostala je bez zlatne europske medalje. Bili smo tako blizu, a opet tako daleko…

'Ne znam… Pretužan sam. Prije svega bih čestitao dečkima, cijeloj ekipi i stručnom stožeru na fantastičnoj borbi danas. Gubili smo 4-5 razlike i opet smo se vratili, pa i poveli. Onda smo primili dva glupa gola i sve je otišlo ne Španjolsku stranu. Pretužan sam, žao mi je, ali što je tu je', kazao je Duvnjak sa suzama u očima.

Iako je Hrvatska povela u 54. minuti 19:18 na kraju je ipak posustala. No, nije se bilo lako vratiti iz minusa od četiri gola…

'Mislim da smo pokazali karakter samim time što smo ih stigli i što smo poveli. Nažalost nije bilo koncentracije na kraju je baš to falilo. To je to.. Razbranili smo njihovog golmana. Ja sam vruć i tužan i ne znam što da kažem', jedva je izgovorio Duvnjak.

Njegova izjava na rubu suza pokazuje kakav je sportaš i koliko je želio to zlato. Jedino zlato koje Hrvatska u svojoj povijesti još nije osvojila.