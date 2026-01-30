Izbornik Njemačke u euforiji nakon rušenja Hrvatske: 'Pa to je rekord Eura'

‘Sigurno smo mogli pobijediti i većom razlikom’, rekao je nakon utakmice, istaknuvši da je njegova momčad u jednom trenutku imala sedam pogodaka prednosti, ali je zbog nekoliko izgubljenih lopti dopustila Hrvatskoj da se vrati u susret. No, to mu, kako kaže, nije pokvarilo ukupni dojam.

‘Na kraju svega, mogu reći samo jedno – ponosan sam’, poručio je trener koji bi u nedjelju mogao osvojiti svoje prvo zlato na klupi Njemačke.

Posebno se osvrnuo na drugo poluvrijeme, u kojem je Hrvatska upala u ozbiljne probleme. Njemačka obrana u potpunosti je zatvorila prilaze golu, a svaki pokušaj šuta izvana nailazio je na blok ili organizirani zid.

U jednom napadu, linijski igrač Justus Fischer čak je tri puta zaustavio hrvatski pokušaj u istoj akciji, što je izazvalo i izbornikovu reakciju.

‘Mislim da je to rekord Europskog prvenstva. Tri obrane u jednoj akciji. To je nevjerojatna obrambena izvedba. Oni su bili posvuda’, rekao je, ne skrivajući oduševljenje onim što je vidio na terenu.

Njemačka je, prema njegovim riječima, od početka turnira znala da je pred njom iznimno težak put.

‘Znali smo od starta da će ovo biti vrlo, vrlo zahtjevno prvenstvo. Ako smo htjeli imati ikakvu šansu za finale, morali smo pronaći pravi ritam i tečnost u igri’, rekao je.

Njemačka je to, kako zaključuju islandski mediji, u Herningu u potpunosti pronašla. Od poraza protiv Srbije u grupnoj fazi, momčad je podigla razinu igre i u polufinalu pokazala zrelost, obrambenu čvrstoću i mirnoću koja je na kraju presudila protiv Hrvatske.