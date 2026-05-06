Preminuo Mirko Ćurković: Legenda splitskog ragbija, hrvatski reprezentativac i branitelj

Ćurković je preminuo u ponedjeljak, 4. svibnja 2026., nakon kratke i teške bolesti. Ragbijašku karijeru započeo je u juniorskim kategorijama Nade, a s vremenom je izrastao u jednog od važnih igrača splitskog kluba.

Veliki trag u splitskoj Nadi

Za seniorsku momčad Nade odigrao je 160 utakmica i postigao 399 poena, a dres hrvatske reprezentacije nosio je u 29 navrata. Osim za Nadu, nastupao je i za RK Jadran HRM te veteransku momčad Ragbi '59.

Na terenu je bio prepoznatljiv po velikoj borbenosti, karakteru i pouzdanosti, a suigračima i mlađim igračima često je bio uzor i oslonac. Izvan sporta Ćurković je bio dragovoljac Domovinskog rata i hrvatski branitelj.

Komemoracija za Mirka Ćurkovića održat će se u petak, 8. svibnja 2026., u 12 sati u prostorijama Ragbi kluba Nada.