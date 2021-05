Pred hrvatskom U-21 reprezentacijom utakmica je generacije; Lovro Majer i Igor Bišćan vjeruju da su pronašli recept kako srušiti europske prvake

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u ponedjeljak (18 sati) će u Mariboru odigrati četvrtfinalnu utakmicu Europskog prvenstva protiv branitelja naslova Španjolske, a jedan od glavnih igrača veznjak Lovro Majer uvjeren je da su on i suigrači spremni za velik rezultat.

'Spreman sam maksimalno, kao i cijela ekipa. Španjolci su uvijek opasni, među favoritima za osvajanje. Neće biti lako, ali mislim da smo mi kvalitetniji nego ikad i da imamo veće šanse nego ikad za prolazak', rekao je Majer dan uoči velikog dvoboja na kraju za njega uspješne i vrlo duge sezone.

'Osjećam se odlično. Sezona je bila duga, ali i dalje sam gladan svega, osvajanja, golova, asistencija, kao što sam bio na početku sezone', tvrdi Majer.

Reprezentativci su imali nešto više vremena za pripremu uoči ovog dvoboja, nego što je to bio slučaj prije mjesec dana prije grupne faze natjecanja. O Španjolcima ima visoko mišljenje, ali smatra da nisu nepobjedivi.

'Imaju manu, kao i svaka ekipa. Imaju i dosta toga dobroga, kao i mi. Španjolci su poznati da vole imati loptu u nogama. Jaki su u sredini, okretni, brzo igraju. No, znamo što možemo iskoristiti. Vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu i pokušati ih iznenaditi. Vjerujem da će sve ovisi o nama i na kojoj ćemo razini biti. Ako ćemo biti pravi, vjerujem da smo spremni proći tu Španjolsku i da odemo čak do kraja, do finala'.