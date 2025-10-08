svaka čast

Pogledajte situaciju zbog koje je Modrić snimljen sudačkom kamerom oduševio Italiju

S.Č.

08.10.2025 u 00:58

Modrić sa sudačke kamere
Modrić sa sudačke kamere Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot YouTube Serie A
Nogometaši Milana nastavljaju s uspješnim startom sezone, a jedan od ključnih razloga za to i dalje je – Luka Modrić. Legendarni hrvatski veznjak, koji s 40 godina igra kao u najboljim danima, proteklog je vikenda predvodio rossonere u velikom derbiju protiv Juventusa koji završio remijem. Utakmicu, koju je s klupe vodio Igor Tudor, Serie A je objavila iz jedinstvene perspektive – kamere glavnog suca Marca Guide – i upravo je Modrić ponovno bio u središtu pažnje.

Na snimci se jasno vidi trenutak s kraja prvog poluvremena kada je Modrić primijetio da jednom igraču Juventusa teče krv iz nosa. Bez oklijevanja je prišao sucu i upozorio ga, govoreći španjolskim jezikom – što je Guida, uz blagi osmijeh, ipak razumio.

Talijanski sudac zahvalio mu je na gesti i odmah poslao igrača na klupu. Taj detalj, koji bi mnogi previdjeli, izazvao je lavinu reakcija među navijačima i medijima koji su još jednom istaknuli Modrićevu ljudskost i fair-play duh.

‘Braniču ide krv, pogledaj’, rekao je Modrić sucu, što je zabilježila sudačka kamera. Snimka je ubrzo postala viralna, a brojni talijanski navijači i komentatori ponovno su se raspisali o njegovoj veličini.

REF CAM POV: You Are The Referee in Juventus-Milan | Serie A 2025/26 Izvor: Screenshot / Autor: YouTube Serie A

Vječni maestro koji nikad ne odigra lošu utakmicu

Modrićeve izvedbe i dalje izazivaju divljenje diljem Italije. Komentatori TNT-a nedavno su se pitali: ‘Je li itko ikad vidio Modrićevu lošu utakmicu?’ – i čini se da odgovor još uvijek glasi: ne. Njegova statistika protiv Juventusa bila je besprijekorna – gotovo stopostotna točnost dodavanja, nekoliko ključnih lopti i mirnoća kojom kontrolira ritam igre.

Talijanski mediji uspoređuju ga s velikanima poput Zvone Bobana i Kake, ističući da Modrić ‘donosi pobjedničku kulturu koja mijenja svlačionicu’. Njegova pojava u Milanu, pišu, ne mjeri se samo brojkama – već utjecajem, karakterom i standardima profesionalizma koje svakodnevno nameće.

Luka Modrić tako je, i s 40 godina, ostao ono što je bio kroz cijelu karijeru – simbol klase, skromnosti i nogometnog savršenstva.

Pogledajte situaciju zbog koje je Modrić snimljen sudačkom kamerom oduševio Italiju
