Pogledajte situaciju zbog koje je Modrić snimljen sudačkom kamerom oduševio Italiju

Nogometaši Milana nastavljaju s uspješnim startom sezone, a jedan od ključnih razloga za to i dalje je – Luka Modrić. Legendarni hrvatski veznjak, koji s 40 godina igra kao u najboljim danima, proteklog je vikenda predvodio rossonere u velikom derbiju protiv Juventusa koji završio remijem. Utakmicu, koju je s klupe vodio Igor Tudor, Serie A je objavila iz jedinstvene perspektive – kamere glavnog suca Marca Guide – i upravo je Modrić ponovno bio u središtu pažnje.

Na snimci se jasno vidi trenutak s kraja prvog poluvremena kada je Modrić primijetio da jednom igraču Juventusa teče krv iz nosa. Bez oklijevanja je prišao sucu i upozorio ga, govoreći španjolskim jezikom – što je Guida, uz blagi osmijeh, ipak razumio.

Talijanski sudac zahvalio mu je na gesti i odmah poslao igrača na klupu. Taj detalj, koji bi mnogi previdjeli, izazvao je lavinu reakcija među navijačima i medijima koji su još jednom istaknuli Modrićevu ljudskost i fair-play duh. ‘Braniču ide krv, pogledaj’, rekao je Modrić sucu, što je zabilježila sudačka kamera. Snimka je ubrzo postala viralna, a brojni talijanski navijači i komentatori ponovno su se raspisali o njegovoj veličini.

REF CAM POV: You Are The Referee in Juventus-Milan | Serie A 2025/26 Izvor: Screenshot / Autor: YouTube Serie A