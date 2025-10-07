oduševio ga je

Zvijezda Francuske: Modrić? Bez teksta sam!

Modrić i Rabiot
Luka Modrić i dalje izaziva divljenje nogometnog svijeta.

Nakon brojnih pohvala trenera, stručnjaka i suigrača, o hrvatskom kapetanu ovoga je puta govorio Adrien Rabiot, veznjak Milana, koji je u intervjuu za francuski Le Figaro istaknuo da ga Modrić jednostavno – ostavlja bez riječi.

‘Oduševio me. Treninge odrađuje s nevjerojatnom preciznošću, profesionalnošću i intenzitetom, a ima 40 godina. To je fascinantno. Skroman je, fokusiran i uvijek daje sve od sebe. Kad vidim što sve može, a deset je godina stariji od mene, ostanem bez teksta’, rekao je francuski reprezentativac.

Rabiot je već ranije isticao koliko mu znači igrati uz Modrića. ‘Lako je dijeliti vezni red s Lukom jer on zna kako kontrolirati tempo utakmice. Iskreno, ne razumijem kako u tim godinama uspijeva trčati svih 90 minuta takvim intenzitetom. On jednostavno obožava nogomet – voli se braniti, napadati, stvarati igru. Naša momčad ima puno kvalitete i nemamo problema s prilagodbom. Nije bilo lako kada smo ostali s igračem manje protiv Napolija, ali pokazali smo koliko smo jaki’, poručio je Rabiot nakon pobjede nad Napolijem prije dva kola.

