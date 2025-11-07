Pogledajte najodvratniji potez ove sezone SHNL-a: Igrač Vukovara pljunuo na igrača Gorice

Igrala se 72. minuta kada je Gorica preko Čuića stigla do pogotka za 1:1, barem se tako činilo. Čuić je želio odmah uzeti loptu, ali vratar Vukovara Bulat mu nije dao na što je situacija zaiskrila.

Reagirao je stoper Tadić koji je došao do Čuića. U međuvremenu je pogodak poništen zbog zaleđa u začetku akcije, ali je sudac Melnjak otišao do VAR monitora.

U početku nikome nije bilo jasno što se točno provjerava, ali ponovljena snimka je otkrila najodvratniji potez ove sezone SHNL-a. Naime, nakon kratkog naguravanja, Tadić je pljunuo prema Čuiću. Sudac Melnjak je nakon pregleda snimke opravdano stoperu Vukovara pokazao crveni karton.