Englezi zbog rasizma suspendirali crnogorskog napadača na devet utakmica

07.11.2025 u 19:20

Milutin Osmajić
Milutin Osmajić
Englezi su obično vrlo brzi kada treba izreći kaznu nekom klubu ili igraču, no slučaj Milutina Osmajića, koji se dogodio još u veljači, svoj je epilog dobio tek danas.

Nogometašu Prestona odluka Disciplinske komisije Engleskog nogometnog saveza sigurno se neće svidjeti – suspendiran je na čak devet utakmica zbog rasizma. Osmajića tako čeka duga pauza u Championshipu, a na teren se neće vratiti prije 29. prosinca i utakmice protiv Wrexhama.

Razlog što je cijeli postupak toliko trajao bio je nedostatak konkretnih dokaza da je Osmajić doista rasno uvrijedio igrača Burnleyja, Hannibala. U Prestonu su razočarani odlukom te su se oglasili službenim priopćenjem.

‘Napominjemo da je odluka donesena na temelju “ravnoteže vjerojatnosti”, a ne “izvan svake sumnje”. Milutin je cijelo vrijeme tvrdio da je nevin i ostaje pri tom stavu. Nastavit ćemo mu pružati podršku’, poručili su iz kluba.

Incident između Osmajića i Hannibala dogodio se u veljači, kada je početak drugog poluvremena kasnio nekoliko minuta zbog optužbi koje je Tunišanin iznio protiv crnogorskog igrača. Dva tjedna kasnije momčadi su se ponovno susrele u FA kupu – Osmajić je tada postigao pogodak i provocirao navijače Burnleyja, a cijela suparnička momčad odbila je rukovati se s njim prije početka utakmice, dok Hannibal uopće nije bio u sastavu.

Inače, ovo nije prvi put da je Osmajić suspendiran. Prošle sezone morao je propustiti osam utakmica jer je ugrizao Owena Becka, igrača Blackburna. Uz suspenziju, Osmajić mora platiti i novčanu kaznu od 15.000 funti.

