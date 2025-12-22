Najbliži suradnik Zlatka Dalića o povratku Dominika Livakovića u Dinamo: Za njega je to idealno

Godinama je Marijan Mrmić (60) član stručnog stožera hrvatske nogometne reprezentacije te je kao trener golmana jedan od najbližih suradnika izbornika Zlatka Dalića. Mrmić se osvrnuo na vjerojatni povratak Dominika Livakovića u Dinamo već ove zime
Vatreni bi se mogli naći u velikom problemu ako naš nominalno prvi golman Dominik Livaković ubrzo ne pronađe klub u kojem će redovito braniti. Razlaz s Fenerbahčeom bio je buran, a Livaković je na samom kraju ljetnog prijelaznog roka završio na posudbi u redovima Girone.
No, u momčadi jednog od najlošijih španjolskih prvoligaša Livi nije dobio priliku te je sve izglednije da će se u zimskom prijelaznom roku vratiti u Dinamo. Prvo na posudbu do kraja sezone, a potom... Kako god bilo, Livaković mora braniti kako bi ostao u formi i konkurirao za momčad koju će Zlatko Dalić voditi na SP 2026.
Livakovićev povratak u redove Dinama komentirao je Marijan Mrmić (60), član stručnog stožera hrvatske nogometne reprezentacije, trener golmana Vatrenih i jedan od najbližih suradnika izbornika Zlatka Dalića.
'Dinamo je idealan za njega, to mu je najbolji klub za proljetni dio sezone, a ujedno i optimalan zbog obitelji. U Zagrebu će imati mir. Što se nas u reprezentaciji tiče prije svega nam je bitno da brani i da bude spreman za Svjetsko prvenstvo', rekao je Mrmić za Sportske novosti te se osvrnuo na činjenicu kako je u 2025. godini Livaković je imao jako malo utakmica 'u nogama':
'Ne, u njegovoj formi to se nije moglo vidjeti... Čak je u nekim situacijama bolje izgledao sada nego kad je standardno branio u klubu. Sjetite se utakmica na Farskim Otocima, u Češkoj, protiv Crne Gore... Ulijevao je sigurnost, baš je djelovao dobro. Cijela ekipa se kraj njega osjećala bolje.'
Otkrio je Mrmić i 'tajnu' dobre forme Dominika Livakovića...
'Kod golmana je to specifično. Jedno vrijeme možeš biti dobar čak i ako ne braniš u klubu, ali ne može to dugo trajati, pitanje je kako bi to kasnije završilo. Puno je bolja solucija da Livaković dođe u Dinamo, brani i bude spreman za SP. Želimo ga na Svjetskom prvenstvu dobroga kao što je bio tijekom kvalifikacija', zaključio je Marjan Mrmić u razgovoru za Sportske novosti.