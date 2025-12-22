Najbliži suradnik Zlatka Dalića o povratku Dominika Livakovića u Dinamo: Za njega je to idealno

Vatreni bi se mogli naći u velikom problemu ako naš nominalno prvi golman Dominik Livaković ubrzo ne pronađe klub u kojem će redovito braniti. Razlaz s Fenerbahčeom bio je buran, a Livaković je na samom kraju ljetnog prijelaznog roka završio na posudbi u redovima Girone.

No, u momčadi jednog od najlošijih španjolskih prvoligaša Livi nije dobio priliku te je sve izglednije da će se u zimskom prijelaznom roku vratiti u Dinamo. Prvo na posudbu do kraja sezone, a potom... Kako god bilo, Livaković mora braniti kako bi ostao u formi i konkurirao za momčad koju će Zlatko Dalić voditi na SP 2026.

Livakovićev povratak u redove Dinama komentirao je Marijan Mrmić (60), član stručnog stožera hrvatske nogometne reprezentacije, trener golmana Vatrenih i jedan od najbližih suradnika izbornika Zlatka Dalića.

'Dinamo je idealan za njega, to mu je najbolji klub za proljetni dio sezone, a ujedno i optimalan zbog obitelji. U Zagrebu će imati mir. Što se nas u reprezentaciji tiče prije svega nam je bitno da brani i da bude spreman za Svjetsko prvenstvo', rekao je Mrmić za Sportske novosti te se osvrnuo na činjenicu kako je u 2025. godini Livaković je imao jako malo utakmica 'u nogama':