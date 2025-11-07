Gorica i Vukovar remizirali u ludoj utakmici, pogledajte golove i crveni karton

Goste je u prednost doveo Jakov Puljić (51), a poravnao je Ante Kavelj (85). Bila je to utakmica dva potpuno različita poluvremena. Gledatelji u Velikoj Gorici u prvih su 45 minuta vidjeli 'kamilicu' u kojoj niti jedan sastav nije stvorio pravu akciju, dok je u nastavku sve prštalo od prilika.

Nakon samo 36 sekundi u drgom poluvremenu Gorica je imala odličnu priliku, no pokušaj Vrzića prohujao je pored vratnice. Već to je bilo više no što se dogodilo tijekom čitavog prvog dijela.

Vukovarci su poveli uz priličnu dozu sreće u 51. minuti. Gonzalez je vukao akciju po lijevoj strani, uz sretno odbijanje lopta je stigla do Banovca koji je zatim prizemnom povratnom loptom pronašao nečuvanog Puljića koji je mirno sa 10-ak metara pogodio mrežu.

Izgledalo je kako je Gorica u 72. minuti poravnala preko Čuuića, ali nakon dugotrajne provjere situacije pogodak domaćeg napadača je poništen, ali je zbog nesportskog ponašanja isključen gostujući branič Tadić. Naime, VAR je procijenio kako je nesuđeni asistent Gashi bio u minimalnom zaleđu prije ubacivanja za Čuića, ali nakon postignutog pogotka napadača Gorice je Tadić prvo uhvatio za vrat, a zatim i pljunuo što je također registrirano u VAR-u pa je branič Vukovara zasluženo morao napustiti igralište.

Uslijedila je potpuni ofenziva Gorice koja je u završnici utakmice uspjela postići pogodak te još tri puta pogoditi okvir vrata. Prvo je u 82. minuti kapetan Pršir iz odlične pozicije sa 10-ak metara pogodio vratnicu, da bi tri minute kasnije Kavelj uspio zabiti za 1-1.

Gashi je uspio umiriti ubacivanje Poza u kazneni prostor, na loptu je natrčao Kavelj i pogodio suprotni kut.

U 90. minuti nakon udarca iz kuta Čuić je pogodio gredu, a nakon sljedećeg ubacivanja par sekundi kasnije i Filipović je zatresao okvir gola.

Sedma Gorica ima 15 bodova, jedan više od osme Rijeke, dok je Vukovar 1991 deveti sa 11 bodova, jednim više od zadnjeg Osijeka.