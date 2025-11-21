KAKO JE OVO UŠLO?

Pogledajte najbizarniji gol ove sezone SHNL-a

N.M.

21.11.2025 u 19:35

Greška Čovića
Greška Čovića Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

SuperSport HNL petak nam je i ovaj put donio izrazito zanimljivu utakmicu.

Slaven Belupo je protiv Vukovara nakon 45 minuta vodio 2:0 i činilo se da mirno plovi prema pobjedi. No, utakmica se u nastavku itekako zakomplicirala.

vezane vijesti

Prvo je Vukovar promašio penal kada je Čović zaustavio pokušaj Gonzaleza. No, upravo je Čović kreirao jedan od najbizarnijih golova ove sezone SHNL-a.

Nakon jednog kornera je netko od igrača Vukovara vratio loptu u sredinu činilo se Čoviću u naručje. No, vratar Slavena je neshvatljivo reagirao i ugurao loptu u mrežu. Lopta mu je prošla kroz noge i prešla crtu. Kako je to izgledalo pogledajte ispod.

Slaven - Vukovar (2:1, Čović-ag) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
shnl

shnl

Čudesni Jagušić i Nestorovski u ludoj utakmici odveli Slaven do pobjede. Pogledajte golove

SLAVEN
4:1
VUKOVAR 1991
KAKO JE OVO UŠLO?

KAKO JE OVO UŠLO?

Pogledajte najbizarniji gol ove sezone SHNL-a
SOLO PRODOR

SOLO PRODOR

Pogledajte novi nevjerojatan gol Jagušića: 'Uživajmo dok je ovdje'

najpopularnije

Još vijesti