Pogledajte najbizarniji gol ove sezone SHNL-a

Slaven Belupo je protiv Vukovara nakon 45 minuta vodio 2:0 i činilo se da mirno plovi prema pobjedi. No, utakmica se u nastavku itekako zakomplicirala.

Prvo je Vukovar promašio penal kada je Čović zaustavio pokušaj Gonzaleza. No, upravo je Čović kreirao jedan od najbizarnijih golova ove sezone SHNL-a.

Nakon jednog kornera je netko od igrača Vukovara vratio loptu u sredinu činilo se Čoviću u naručje. No, vratar Slavena je neshvatljivo reagirao i ugurao loptu u mrežu. Lopta mu je prošla kroz noge i prešla crtu. Kako je to izgledalo pogledajte ispod.