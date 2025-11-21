Čudesni Jagušić i Nestorovski u ludoj utakmici odveli Slaven do pobjede. Pogledajte golove

Junaci domaćina bili su nevjerojatni Adriano Jagušić , koji je zabio u 19. i 71. minuti te Ilija Nestorovski , koji je zabio u 25. i 79. minuti. Gosti su smanjili u 65. rijetko viđenim autogolom Ivana Čovića .

Po vrlo teškim uvjetima; jakoj kiši, a kasnije i susnježici vidjeli smo jednu od najboljih utakmica sezone. Domaćini su odlično krenuli i u 19. minuti poveli golom Jagušića s 40 metara. Njemu je kumovao gostujući golman koji je loše ispucao loptu; ravno na noge Jagušiću koji je bez razmišljanja sjajnim udarcem pogodio prazan gol za 1:0.

Sve je bilo gotovo u 25. minuti kad je Mitrović lijepo spustio loptu Nestorovskom, on izašao sam pred Bulata i rutinski pogodio bliži kut za 2:0.

No, gosti su se u nastavku vratili i bili su jako, jako blizu izjednačenju. Prvo je u 50. minuti Božić u zadnji trenutak blokirao čistu šansu Jurilja, da bi u 53. minuti sudac Pajač nakon intervencije VAR-a dosudio penal za goste. Izveo ga je Robin Gonzalez, na kojemu je Agbekpornu napravio prekršaj, ali je Čović pročitao njegov udarac i spasio domaćine.

A četiri minute kasnije spasio ga je VAR! Jurilj je izašao sam pred Čovića i prebacio ga, ali su domaćini na liniji izbili loptu. Na nju je natrčao Gonzalez i zakucao je u gol, no VAR ga je poništio jer je Jurilj u začetku akcije bio u milimetarskom zaleđu.

Ipak, Vukovar je razdoblje odlične igre ipak kapitalizirao golom iako je nevjerojatno kako ga je Slaven primio. Gonzalez je u 65. izveo korner, na drugoj stativi je Čaić spasio da lopta ne ode u gol-aut i poslao je u prvi kut, a tamo si ju je Čović neshvatljivo rukama gurnuo kroz noge za 2:1.

Činilo se da bi gosti mogli do povratka, ali je Jagušić u 71. minuti rekao - 'Ne može'. Dobio je loptu na centru, dugo vukao napad, lažnjakom povaljao jednog igrača i onda preciznim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio kut za 3:1. Kakav je igrač Jagušić, to se ne viđa često...

Sve je konačno bilo gotovo u 79. minuti. Gosti su očajno reagirali u zadnjoj liniji, loptu im je oduzeo Šuto i dao u sredinu Nestorovskom, koji rutinski pogađa za konačnih 4:1.