Čudesni Jagušić i Nestorovski u ludoj utakmici odveli Slaven do pobjede. Pogledajte golove

Adriano Jagušić

Izvor: Pixsell  /  Autor: Damir Spehar/PIXSELL
SLAVEN
4:1
VUKOVAR 1991
  • S. M.
  • Zadnja izmjena 21.11.2025 20:11
  • Objavljeno 21.11.2025 u 19:54
Bionic
Reading
Slaven je u sjajnoj utakmici 14. kola SHNL-a pobijedio Vukovar 4:1.

Junaci domaćina bili su nevjerojatni Adriano Jagušić, koji je zabio u 19. i 71. minuti te Ilija Nestorovski, koji je zabio u 25. i 79. minuti. Gosti su smanjili u 65. rijetko viđenim autogolom Ivana Čovića.

Po vrlo teškim uvjetima; jakoj kiši, a kasnije i susnježici vidjeli smo jednu od najboljih utakmica sezone. Domaćini su odlično krenuli i u 19. minuti poveli golom Jagušića s 40 metara. Njemu je kumovao gostujući golman koji je loše ispucao loptu; ravno na noge Jagušiću koji je bez razmišljanja sjajnim udarcem pogodio prazan gol za 1:0.

Sve je bilo gotovo u 25. minuti kad je Mitrović lijepo spustio loptu Nestorovskom, on izašao sam pred Bulata i rutinski pogodio bliži kut za 2:0.

No, gosti su se u nastavku vratili i bili su jako, jako blizu izjednačenju. Prvo je u 50. minuti Božić u zadnji trenutak blokirao čistu šansu Jurilja, da bi u 53. minuti sudac Pajač nakon intervencije VAR-a dosudio penal za goste. Izveo ga je Robin Gonzalez, na kojemu je Agbekpornu napravio prekršaj, ali je Čović pročitao njegov udarac i spasio domaćine.

A četiri minute kasnije spasio ga je VAR! Jurilj je izašao sam pred Čovića i prebacio ga, ali su domaćini na liniji izbili loptu. Na nju je natrčao Gonzalez i zakucao je u gol, no VAR ga je poništio jer je Jurilj u začetku akcije bio u milimetarskom zaleđu.

Ipak, Vukovar je razdoblje odlične igre ipak kapitalizirao golom iako je nevjerojatno kako ga je Slaven primio. Gonzalez je u 65. izveo korner, na drugoj stativi je Čaić spasio da lopta ne ode u gol-aut i poslao je u prvi kut, a tamo si ju je Čović neshvatljivo rukama gurnuo kroz noge za 2:1.

Činilo se da bi gosti mogli do povratka, ali je Jagušić u 71. minuti rekao - 'Ne može'. Dobio je loptu na centru, dugo vukao napad, lažnjakom povaljao jednog igrača i onda preciznim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio kut za 3:1. Kakav je igrač Jagušić, to se ne viđa često...

Sve je konačno bilo gotovo u 79. minuti. Gosti su očajno reagirali u zadnjoj liniji, loptu im je oduzeo Šuto i dao u sredinu Nestorovskom, koji rutinski pogađa za konačnih 4:1.

  • 90'

    Kraj.

  • 81'

    Šuto je raspalio iz slobodnjaka s 25 metara, ali golman to nekako brani.

  • 79'

    GOOOOOL! Sad je sve gotovo. Katastrofalna pogreška gostujuće obrane. Šuto je lijepo asistirao, a Ilija Nestorovski zabio za 4:1.

  • 71'

    GOOOOOOOL! ADRIANO JAGUŠIĆ! Kakva igrač, kakav gol... Povukao je Jagušić kontru, dugo je držao loptu i nakon dva lažnjaka prekrasnim udarcem u suprotni kut pogodio za 3:1.

  • 67'

    Čović je dobio žuti karton zbog prigovora.

  • 65'

    GOOOOOOOL! E, sad se ipak vraća Vukovar... Nakon ubačaja iz kornera na drugu stativu, Vito Čaić je spasio loptu da ne izađe i zapucao u prvi kut, a Ivan Čović je onda sam sebi nekako progurao loptu kroz noge u gol.

  • 60'

    Nema gola! Utvrđeno je da je Jurilj bio u zaleđu.

  • 57'

    GOOOOOOL! Vraća se ipak Vukovar! Iskupio se Robin Gonzalez, natrčao je na odbijenu loptu poslije šanse Jurilja i zabio za 2:1.

  • 54'

    Čović je obranio penal Gonzalezu!

  • 53'

    Penal za Vukovar! Agbekpornu je nagazio Gonzaleza. Sudac Pajač nije dosudio ništa, ali ga je pozvao VAR jer je prekršaj na rubu šesanesterca. Nakon pregleda snimke dosuđen je penal.

