Čudesni Jagušić i Nestorovski u ludoj utakmici odveli Slaven do pobjede. Pogledajte golove

Junaci domaćina bili su nevjerojatni Adriano Jagušić, koji je zabio u 19. i 71. minuti te Ilija Nestorovski, koji je zabio u 25. i 79. minuti. Gosti su smanjili u 65. rijetko viđenim autogolom Ivana Čovića.
Po vrlo teškim uvjetima; jakoj kiši, a kasnije i susnježici vidjeli smo jednu od najboljih utakmica sezone. Domaćini su odlično krenuli i u 19. minuti poveli golom Jagušića s 40 metara. Njemu je kumovao gostujući golman koji je loše ispucao loptu; ravno na noge Jagušiću koji je bez razmišljanja sjajnim udarcem pogodio prazan gol za 1:0.
Sve je bilo gotovo u 25. minuti kad je Mitrović lijepo spustio loptu Nestorovskom, on izašao sam pred Bulata i rutinski pogodio bliži kut za 2:0.
No, gosti su se u nastavku vratili i bili su jako, jako blizu izjednačenju. Prvo je u 50. minuti Božić u zadnji trenutak blokirao čistu šansu Jurilja, da bi u 53. minuti sudac Pajač nakon intervencije VAR-a dosudio penal za goste. Izveo ga je Robin Gonzalez, na kojemu je Agbekpornu napravio prekršaj, ali je Čović pročitao njegov udarac i spasio domaćine.
A četiri minute kasnije spasio ga je VAR! Jurilj je izašao sam pred Čovića i prebacio ga, ali su domaćini na liniji izbili loptu. Na nju je natrčao Gonzalez i zakucao je u gol, no VAR ga je poništio jer je Jurilj u začetku akcije bio u milimetarskom zaleđu.
Ipak, Vukovar je razdoblje odlične igre ipak kapitalizirao golom iako je nevjerojatno kako ga je Slaven primio. Gonzalez je u 65. izveo korner, na drugoj stativi je Čaić spasio da lopta ne ode u gol-aut i poslao je u prvi kut, a tamo si ju je Čović neshvatljivo rukama gurnuo kroz noge za 2:1.
Činilo se da bi gosti mogli do povratka, ali je Jagušić u 71. minuti rekao - 'Ne može'. Dobio je loptu na centru, dugo vukao napad, lažnjakom povaljao jednog igrača i onda preciznim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio kut za 3:1. Kakav je igrač Jagušić, to se ne viđa često...
Sve je konačno bilo gotovo u 79. minuti. Gosti su očajno reagirali u zadnjoj liniji, loptu im je oduzeo Šuto i dao u sredinu Nestorovskom, koji rutinski pogađa za konačnih 4:1.
90'
Kraj.
81'
Šuto je raspalio iz slobodnjaka s 25 metara, ali golman to nekako brani.
79'
GOOOOOL! Sad je sve gotovo. Katastrofalna pogreška gostujuće obrane. Šuto je lijepo asistirao, a Ilija Nestorovski zabio za 4:1.
71'
GOOOOOOOL! ADRIANO JAGUŠIĆ! Kakva igrač, kakav gol... Povukao je Jagušić kontru, dugo je držao loptu i nakon dva lažnjaka prekrasnim udarcem u suprotni kut pogodio za 3:1.
67'
Čović je dobio žuti karton zbog prigovora.
65'
GOOOOOOOL! E, sad se ipak vraća Vukovar... Nakon ubačaja iz kornera na drugu stativu, Vito Čaić je spasio loptu da ne izađe i zapucao u prvi kut, a Ivan Čović je onda sam sebi nekako progurao loptu kroz noge u gol.
60'
Nema gola! Utvrđeno je da je Jurilj bio u zaleđu.
57'
GOOOOOOL! Vraća se ipak Vukovar! Iskupio se Robin Gonzalez, natrčao je na odbijenu loptu poslije šanse Jurilja i zabio za 2:1.
54'
Čović je obranio penal Gonzalezu!
53'
Penal za Vukovar! Agbekpornu je nagazio Gonzaleza. Sudac Pajač nije dosudio ništa, ali ga je pozvao VAR jer je prekršaj na rubu šesanesterca. Nakon pregleda snimke dosuđen je penal.