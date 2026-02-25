Futsal Dinamo u sjajnoj utakmici izborio finale kupa, pogledajte golove

U sjajnoj utakmici Futsal Dinamo je poveo već u 3. minuti preko Zonjića da bi Čekol u 20. povisio na 2:0.

Jelišev je u 25. vratio goste u vodstvo, ali su domaćini od 28. do 34. minute sve riješili autogolom Koroljšina te golovima Gudasića i Čekola.

Koroljšin je u 36. smanjio na 5:3, Čekol je minutu kasnije zabio autogol za 5:4, ali je obrana Dinama do kraja susreta izdržala te izborila finale u kojem će igrati protiv Rijeke.