futsal

Futsal Dinamo u sjajnoj utakmici izborio finale kupa, pogledajte golove

S. M.

25.02.2026 u 22:28

Futsal Dinamo
Futsal Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Futsal Dinamo je u polufinalu Hrvatskog malonogometnoga kupa pobijedio Novo Vrijeme 5:3.

U sjajnoj utakmici Futsal Dinamo je poveo već u 3. minuti preko Zonjića da bi Čekol u 20. povisio na 2:0.

Jelišev je u 25. vratio goste u vodstvo, ali su domaćini od 28. do 34. minute sve riješili autogolom Koroljšina te golovima Gudasića i Čekola.

Koroljšin je u 36. smanjio na 5:3, Čekol je minutu kasnije zabio autogol za 5:4, ali je obrana Dinama do kraja susreta izdržala te izborila finale u kojem će igrati protiv Rijeke.

HMNK, polufinale: Futsal Dinamo - Novo Vrijeme 5:3 (sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

tportal
