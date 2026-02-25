Kaos u Banjoj Luci: Maskirani huligani upali na tribinu, ima ozlijeđenih

Teške scene obilježile su četvrtfinale Kupa Bosne i Hercegovine u futsalu između Borca iz Banje Luke i MNK Bubamara Cazin. Utakmica je prekinuta već na samom početku nakon što je na tribinama izbio nasilni sukob.

Prema dostupnim informacijama, piše Klix.ba, skupina maskiranih huligana, za koje se pretpostavlja da su povezani s domaćim navijačima, upala je na tribinu na kojoj su bili smješteni gosti iz Cazina. Napadači su nosili fantomke, a uslijedili su naguravanje i fizički obračuni.

Na teren su letjele stolice, a prijenos utakmice koji se emitirao uživo na YouTubeu u jednom je trenutku sklonjen s kadra kako bi se izbjeglo prikazivanje nasilja. Video pogledajte OVDJE.

Prema informacijama s terena, jedan navijač zadobio je težu ozljedu glave te je prevezen u bolnicu.

Nakon napada huligani su pobjegli, a policija je izašla na teren i pokrenula potragu. U tijeku je identifikacija počinitelja putem videonadzora. Također, neslužbeno se doznaje da dolazak gostujućih navijača nije bio službeno najavljen.

Susret je odmah prekinut, a nakon ovakvih scena očekuje se reakcija Nogometnog saveza BiH. U sportskim krugovima već se govori o mogućim sankcijama zbog ozbiljnih propusta u organizaciji utakmice.