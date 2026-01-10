Evo kako je Fabregas nahvalio Baturinu nakon golčine u 94. minuti

Reprezentativac Hrvatske ušao je u igru u 84. minuti i već deset minuta kasnije, u 94., zabio za izjednačenje. Akcija je krenula po lijevoj strani, Baturina je primio loptu, smirio situaciju, ‘izmjerio’ čuvara i potom preciznim udarcem pogodio suprotni kut.

Como je pritom posljednjih pola sata igrao s igračem više, nakon što je strijelac Nicolo Cambiaghi zaradio crveni karton. Trener Cesc Fabregas na konferenciji za novinare posebno je istaknuo Baturinu.

‘Jako sam sretan zbog njega i zbog momčadi. Sjajan je dečko, a došao je s teretom od 18 milijuna i etiketom Modrićeva nasljednika, što ponekad ne pomaže. Misliš da si sve napravio, a zapravo nisi. Ovo je fizički iznimno zahtjevna liga, bez vremena za razmišljanje’, rekao je Fabregas.

Dodao je kako se Baturina morao priviknuti na talijanske zahtjeve: ‘Danas je imao idealan kontekst, postigao je sjajan gol, a to mogu samo veliki igrači. Kad počne pronalaziti svoj prostor i bude igrao kontinuirano, bit će još bolji. Rekao mi je da nikad nije toliko taktički radio.’