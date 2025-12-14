Štimac ljutit nakon poraza u derbiju; evo što je rekao

Utakmicu je obilježila i teška ozljeda Nevena Đuraseka, bivšeg igrača Dinama, koji je nakon sudara glavama morao napustiti teren te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu. Nakon susreta razočaranje nije skrivao trener Zrinjskog Igor Štimac.

'Nezaslužena pobjeda. Sarajevo je igralo dobru utakmicu, ali mi smo bili bolji. Kad stvari krenu naopako, onda im nema kraja. Napravili smo dvije prisilne izmjene. Na kraju krajeva nemam što zamjeriti svojim igračima. Trudili su se i dolazili u šanse. Moramo biti strpljivi. Vratit će nam se ove stvari', izjavio je Štimac.

Slijedi derbi s Borcem

Zrinjski je ovim porazom upisao tek treći prvenstveni neuspjeh ove sezone i ostao na 37 bodova, šest manje od vodećeg Borca, koji je ranije u nedjelju uvjerljivo svladao Rudar iz Prijedora s 3:0. Sarajevo je, pak, novim trijumfom skočilo na treće mjesto ljestvice s ukupno 29 bodova.

Mostarsku momčad u sljedećim danima očekuje iznimno zahtjevan raspored. Za četiri dana Zrinjski gostuje kod bečkog Rapida u Konferencijskoj ligi, a tri dana kasnije slijedi prvenstveni derbi u Banjoj Luci protiv Borca. Riječ je o zaostaloj utakmici trećeg kola, ujedno i posljednjem službenom nastupu obje momčadi u 2025. godini.