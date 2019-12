Podatak koji govori što Dinamo danas znači u Europi; oboreni rekordi u broju navijača i milijunima eura, ali čelnici najveći problem nisu riješili

Nakon što su nogometaši Dinama, domaćim 1:4 porazom od Manchester Cityja, završili svoj ovosezonski europski put zanimljivo je vidjeti ukupnu ljestvicu broja gledatelja koji je pratio momčad Nenada Bjelice

Da je Dinamo postao zanimljiv i izvan Zagreba govori i podatak Uefe o čak 183.632 gledatelja koliko je uživo gledalo Olma, Petkovića i suigrače na šest utakmica Lige prvaka.

No, podatak kako je Dinamo u tri domaće utakmice na Maksimiru pratilo uživo 86.564 gledatelja je zapravo potvrda dobrog posla koji je obavljen od dolaska na klupu Nenada Bjelice. Osim što je afirmirao i promovirao do jučer nepoznate ili bolje rečeno zaboravljene igrače, Bjelica je vratio gledatelje na stadion. No, iako maksimirski stadion slovi kao daleko najlošiji i najružniji od svih klubova koji igraju u Ligi prvaka, stadion koji gledateljima ne pruža gotovo nikakav komfor (nema krova, grijanja, parking…), jasno je kako to Uefa više neće tolerirati.

Uostalom, to je najavio i predsjednik Uefe Aleksander Čeferin:

'Neću vam pričati o vašem klubu, ali mogu kazati da mi se ovdje sviđa baš sve osim stadiona. Ovaj stadion je po mom mišljenju možda najlošiji na kojem se igra Liga prvaka. Morate riješiti nešto što prije!', kazao je po dolasku u Zagreb Čeferin.