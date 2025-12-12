'Ženski Jokić' oduševljava Ameriku. Pogledajte što radi najdominantnija košarkašica na svijetu

Nevjerojatna američka košarkašica rasturala je još u srednjoj školi, a nastavila je briljirati i u sveučilišnoj košarci.

Čak 190 centimetara visoka i 130 kilograma teška Crooks sinoć je u pobjedi njezinih Iowa State Cyclonesa protiv Iowa Hawkeyesa zabila 30 koševa uz deset skokova. Crooks je tako ove sezone zabila više koševa (306) nego što je na parketu provela minuta (283).

Osim toga, Crooks je postala tek šesta osoba u povijesti američke košarke u ovom stoljeću koja je u tri utakmice zaredom upisala 30 ili više koševa uz 65 posto šuta iz igre.

To su dosad uspjeli tek Brittney Griner, Shaquille O'Neal, LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokunmpo i Nikola Jokić. Upravo sa srpskim genijalcem Amerikanci sve češće uspoređuju Crooks nazivajući je 'ženskim Jokićem' zbog nevjerojatne lakoće kretanja i šutiranja s obzirom na korpulentnu konstituciju.