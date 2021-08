Paul Pogba najavio je odlazak iz Manchester Uniteda, a onda mu je stigla brutalna ponuda koju jednostavno ne može odbiti...

Francuski veznjak Paul Pogba (28) izazvao je pravu paniku na Old Traffordu nakon što je odbio potpisati novi ugovor s 'crvenim vragovima'. Aktualni mu ugovor završava u ljeto 2022. godine i već se neko vrijeme zna da Pogba želi otići u madridski Real. No, sad će ipak razmisliti

U ljeto 2016. godine Paul Pogba (28) je iz Juventusa stigao u redove Manchester Uniteda. 'Crveni vragovi' su tada za svog bivšeg igrača 'staroj dami' platili čak 105 milijuna eura odštete i Pogba je postao najskuplji nogometaš u povijesti!

Sam Pogba trenutno zarađuje oko 350.000 eura na tjedan, a njegov je boravak na Old Traffordu bio poprilično turbulentan. Do sada je francuski veznjak odigrao točno 200 utakmica za United i zabio 38 golova. No, često se sukobljavao s trenerima i posebice navijačima koji su od njega očekivali čuda na terenu. Bilo je tu zvižduka s tribina, vrijeđanja na društvenim mrežama, prijetnji...