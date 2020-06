Pajač i Jović ipak nisu zaslužili lošu ocjenu za polufinale Kupa? 'Bolje je da sudac napravi jednu ili dvije velike greške, nego više malih'

UEFA-in instruktor za suđenje Dragutin Karlo Poljak i komentator Sport Klub televizije Zoran Grgić u podcastu spomenute televizije koji je vodio Josip Juraj Pajvot pokušali su odgovoriti na neka vruća pitanja vezana uz VAR

'Putem VAR-a se provjeravaju samo četiri stvari, ali meni nije jasno zašto se provjerava samo izravni crveni karton, ali ne i drugi žuti koji također znači isključenje. Imamo još jednu veliku primjedbu, a to je da sudac ne mora prihvatiti nikakvu sugestiju iz VAR sobe. On ima svoj autoritet i može reći da ne prihvaća poziv.'

Na to se uključio Poljak...

'Moram Vas prekinuti... Činjenica je da suci iz VAR sobe ne smiju glavnom sucu reći 'to je žuti karton' ili 'to je crveni karton' i slično. Oni mu samo pripreme materijal da on na temelju toga donese odluku', obrazložio je Poljak.

Voditelj Pajvot je dobro primijetio da se sucima, od pojave VAR-am više tolerira jedna velika pogreška nego više malih, ali Poljak smatra da je to pravedno.

'Da, pravedno je. Ovo je jedan previd, a kada griješi uzastopno onda nešto ne valja s njegovim znanjem', pojasnio je gost podcasta pa nastavio:

'Većina nas je igrala nogomet i kad te sudac cijelu utakmicu 'gricka' onda prestaneš razmišljati o taktici i na svaku njegovu opomenu reagiraš burnije. To dovodi do razbijanja ritma, opomena, isključenja, svega... Sve se narušava. UEFA kaže da sudac dobiva najslabiju ocjenu, ne zbog jedne ili dvije velike greške, nego kad izgubi kontrolu nad utakmicom, kad dovede ekipe u situaciju da reagiraju na svaku njegovu odluku i nema njihovo povjerenje. U našem je pravilniku zanimljiv naputak, a on kaže da sudac mora biti svjestan promjene karaktera utakmice. Tada on mora pozvati kapetane obiju momčadi i reći im da će svaki daljnji prijestup biti kažnjen i dati im 30 sekundi da to prenesu svojim momčadima', obrazložio je Poljak.

