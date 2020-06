Ljutiti golman Intera nakon utakmice je pokušao ući u VAR sobu, derao se na suca Bebeka, jedva su ga smirili...

Hajduk je u sudačkoj nadoknadi uspio zabiti i na Poljudu svladati zaprešićki Inter 2:1 u prvoj utakmici Hrvatski Telekom Prve lige nakon pauze zbog koronavirusa. No, ostala su brojna pitanja, dojam je da je Inter zakinut, a golman Mladen Matković posebno se teško mirio s porazom

Golman Intera Mladen Matković odmah je po svršetku utakmice odjurio do VAR sobe kako bi se 'obračunao' s glavnim VAR sucem Ivanom Bebekom .

Pokušao je Matković razjasniti sporne detalje koji su Hajduk 'pogurali' do pobjede, a u tom je pokušaju nastala poprilična gužva podno tribina Poljuda. Bilo je tu svega, povišenih tonova, nepristojnih riječi... Matković je i sam želio pregledati snimku, sve kako bi utvrdio je li bio penal iz kojeg je Hajduk stigao do izjednačenja. Uz to, sporan je i pobjednički gol u 97. minuti zbog mogućeg prekršaja u napadu...