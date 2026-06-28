Ovako je Zlatan komentirao najluđu utakmicu Svjetskog prvenstva

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Ovako je Zlatan komentirao najluđu utakmicu Svjetskog prvenstva

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 28.06.2026 09:12
  • Objavljeno 28.06.2026 u 09:12
Zlatan Ibrahimović
Zlatan Ibrahimović Izvor: EPA / Autor: ROBERTO BREGANI/EPA
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Alžir i Austrija su u zadnjem kolu skupine J odigrale 3:3 i prošli u drugi krug.

Obje reprezentacije su uoči utakmice znale da ih bod vodi u drugi krug pa se očekivala ne pretjerano dramatična utakmica.

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No, u susretu sa šest golova Alžir je u 93. minuti poveo 3:2 i u tom trenutku je išao na Španjolsku u šesnaestini finala što mu nije baš odgovaralo.

U ludom finišu Austrija je u 96. minuti zabila za 3:3 i plasirala se u drugi krug pa su obje reprezentacije bile zadovoljne s tim golom - Alžir jer je otišao na Švicarsku, a Austrija jer je prošla. Osim toga, tim remijem ispao je Iran kojemu je trebala pobjeda bilo koje reprezentacije.

Nevjerojatnu utakmicu u studiju američkog FOX-a komentirao je i Zlatan Ibrahimović, koji na toj televiziji radi kao stručni komentator.

'Stvari se brzo mijenjaju. Ne znam je li mi više žao Irana ili mi je drago zbog Alžira i Austrije. Mislili smo da nakon 2-2 više nitko neće napadati i najednom Alžir zabije gol pa onda i Austrija. To je ljepota nogometa, to navijače vole gledati, ali nisam baš siguran da momčadi u tome uživaju', rekao je legendarni Šveđanin.

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