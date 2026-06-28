Ovako je Zlatan komentirao najluđu utakmicu Svjetskog prvenstva

Obje reprezentacije su uoči utakmice znale da ih bod vodi u drugi krug pa se očekivala ne pretjerano dramatična utakmica.

No, u susretu sa šest golova Alžir je u 93. minuti poveo 3:2 i u tom trenutku je išao na Španjolsku u šesnaestini finala što mu nije baš odgovaralo.

U ludom finišu Austrija je u 96. minuti zabila za 3:3 i plasirala se u drugi krug pa su obje reprezentacije bile zadovoljne s tim golom - Alžir jer je otišao na Švicarsku, a Austrija jer je prošla. Osim toga, tim remijem ispao je Iran kojemu je trebala pobjeda bilo koje reprezentacije.

Nevjerojatnu utakmicu u studiju američkog FOX-a komentirao je i Zlatan Ibrahimović, koji na toj televiziji radi kao stručni komentator.

'Stvari se brzo mijenjaju. Ne znam je li mi više žao Irana ili mi je drago zbog Alžira i Austrije. Mislili smo da nakon 2-2 više nitko neće napadati i najednom Alžir zabije gol pa onda i Austrija. To je ljepota nogometa, to navijače vole gledati, ali nisam baš siguran da momčadi u tome uživaju', rekao je legendarni Šveđanin.