Evo kakve šanse kladionice daju Hrvatskoj protiv Portugala

Momčad Zlatka Dalića osigurala je plasman u drugi krug pobjedom protiv Gane 2:1 i dalje ide kao drugoplasirana u skupini.

Da Engleska na kraju nije pobijedila Panamu 2:0, Hrvatska bi prošla kao prvoplasirana i imala lakši ždrijeb, a ovako će igrati protiv Portugala.

Prema kladionicama, naša reprezentacija je potpuni autsajder u ovom susretu. Na Portugal je koeficijent 1.80, na remi (produžetak) 3.40, a na pobjedu Hrvatske 4.40. Što se prolaska tiče, na Portugal je koeficijent 1.40, a na hrvatsku 2.85.