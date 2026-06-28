Evo kakve šanse kladionice daju Hrvatskoj protiv Portugala

sp 2026.

Evo kakve šanse kladionice daju Hrvatskoj protiv Portugala

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 28.06.2026 08:57
  • Objavljeno 28.06.2026 u 08:57
Luka Modrić Hrvatska
Luka Modrić Hrvatska Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER / EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska će u šesnaestini finala SP-a u noći na petak 3. srpnja u 1 sat igrati protiv Portugala.

Momčad Zlatka Dalića osigurala je plasman u drugi krug pobjedom protiv Gane 2:1 i dalje ide kao drugoplasirana u skupini.

vezane vijesti

Da Engleska na kraju nije pobijedila Panamu 2:0, Hrvatska bi prošla kao prvoplasirana i imala lakši ždrijeb, a ovako će igrati protiv Portugala.

Prema kladionicama, naša reprezentacija je potpuni autsajder u ovom susretu. Na Portugal je koeficijent 1.80, na remi (produžetak) 3.40, a na pobjedu Hrvatske 4.40. Što se prolaska tiče, na Portugal je koeficijent 1.40, a na hrvatsku 2.85.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
hrvatska na mundijalu

hrvatska na mundijalu

Hrvatska nakon drame doznala protivnika u šesnaestini finala SP-a
sp 2026.

sp 2026.

Hrvatskoj prijeti strašan ždrijeb na putu do finala
sp u nogometu

sp u nogometu

Ovo što je večeras napravio Luka Modrić nikad nitko nije u povijesti SP-a

najpopularnije

Još vijesti