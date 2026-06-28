Argentinski izbornik otkrio nevjerojatnu Messijevu gestu: Evo što je tražio prije utakmice

ARGENTINA - JORDAN 3:1

Argentinski izbornik otkrio nevjerojatnu Messijevu gestu: Evo što je tražio prije utakmice

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 28.06.2026 09:04
  • Objavljeno 28.06.2026 u 09:04
Scaloni i Messi
Scaloni i Messi Izvor: EPA / Autor: ALBERT PENA/EPA
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Argentina je pobjedom protiv Jordana 3:1 potvrdila prvo mjesto u skupini, a Lionel Messi još je jednom ispisao povijest Svjetskog prvenstva.

Argentinski kapetan ušao je s klupe u 60. minuti, a dvadeset minuta kasnije zabio je iz slobodnog udarca i postao prvi igrač koji je postigao pogodak u sedam uzastopnih utakmica na svjetskim prvenstvima.

Messi je time nadmašio niz koji je dosad dijelio s legendarnim Francuzom Justom Fontaineom i Brazilcem Jairzinhom. Bio mu je to šesti pogodak na ovom turniru, čime je dodatno učvrstio mjesto na vrhu ljestvice strijelaca.

Nakon utakmice argentinski izbornik Lionel Scaloni priznao je da više gotovo ne zna kako opisati Messijeve izvedbe. No posebno je otkrio detalj koji najbolje pokazuje kako Messi razmišlja u završnici svoje veličanstvene karijere.

'Malo je neugodno kada me ljudi to pitaju, a ja ne znam što bih rekao. Danas je mogao igrati 90 minuta i, bez podcjenjivanja suparnika, tražio je da njegovi suigrači dobiju vrijeme na terenu i da se on sačuva za ono što slijedi', rekao je Scaloni.

Argentinski izbornik dodao je da Messi ne razmišlja previše o rekordima, iako ih ruši gotovo iz utakmice u utakmicu.

'On ne razmišlja toliko o brojkama o kojima ljudi govore. Jedina riječ koja mi pada na pamet jest da sam iznenađen', dodao je Scaloni.

Argentina odmarala glavne igrače

Scaloni je napravio čak devet promjena u početnoj postavi i dao priliku igračima koji su dosad imali manju minutažu.

'Moje mišljenje je vrlo pozitivno, posebno zato što sam mogao uključiti sve igrače. To je bio cilj koji smo si uvijek postavljali. Vjerujem da svi oni zaslužuju uživati u dolasku na Svjetsko prvenstvo i igranju na Svjetskom prvenstvu, a uspjeli smo im dati minute. Mislim da su odigrali jako dobro u teškoj utakmici', rekao je Scaloni i dodao: 'Danas su mi pokazali da mogu računati na njih.'

Argentina u šesnaestini finala igra protiv Zelenortske Republike u Miamiju, a Scaloni je poručio da debitanta na Svjetskom prvenstvu neće podcijeniti.

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