U 91. minuti utakmice koja je Hrvatskoj dala suparnika pao je gol: VAR snimka šokirala je gledatelje

Sanchez je glavom poslao loptu u mrežu i na trenutak zapalio kolumbijske navijače, ali snimka je pokazala da je vrh njegove kopačke bio ispred dopuštene linije. Sudac Alireza Faghani nakon provjere potvrdio je odluku s terena.

Davinson Sanchez činilo se zabio je gol za pobjedu Kolumbije, no slavlje je kratko trajalo. Pomoćni sudac odmah je podigao zastavicu, a nakon VAR provjere potvrđeno je da je kolumbijski branič bio u zaleđu - i to za najmanju moguću razliku.

Na stadionu su prikazane tehnološki obrađene snimke, a kolumbijski navijači nisu skrivali nezadovoljstvo. U prijenosu Foxa analitičar Stu Holden nasmijao se i rekao da je Sanchez bio u zaleđu 'za nokat'.

'To je kopačka za jedan broj veća. Nevjerojatno', komentirao je Holden.

Kolumbija ipak osvojila skupinu

Poništeni gol na kraju nije imao veće posljedice za Kolumbiju. Remi bez pogodaka bio joj je dovoljan za prvo mjesto u skupini K ispred Portugala.

Kolumbija će u šesnaestini finala igrati protiv Gane. Utakmica je na rasporedu 3. srpnja na stadionu Arrowhead u Kansas Cityju.

Portugal je, s druge strane, završio drugi u skupini i ide u teži dio ždrijeba i za prvog suparnika ima Hrvatsku.