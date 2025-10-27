totalni kaos

Otkriveno što je urlao bijesni Vinicius i kojim je riječima vrijeđao Yamala

I.Ž.

27.10.2025 u 13:22

Vinicius Junior Real Madrid i Lamine Yamal Barcelona
Vinicius Junior Real Madrid i Lamine Yamal Barcelona Izvor: EPA / Autor: Julio Munoz
Bionic
Reading

Real Madrid je na svom terenu u derbiju 10. kola španjolske lige pobijedio Barcelonu 2:1, a El Clasico je obilježio totalni kaos na kraju utakmice i sramotna reakcija Viniciusa Juniora koji je vrijeđao Yamala

Španjolski mediji otkrili su pozadinu žestokog sukoba koji je uslijedio nakon završetka El Clasica između Real Madrida i Barcelone, a u kojem su se našli Vinicius Junior i Lamine Yamal.

vezane vijesti

Nakon što je utakmica završila, ove dvije velike zvijezde našle su se u konfliktu na terenu Santiago Bernabeua, a Marca izvještava da je Vinicius već tijekom susreta tijekom jedne situacije rekao Yamalu:

'Ti samo dodaješ loptu unatrag.'

To je bio samo početak napetosti koja je kulminirala nakon što je sudac odsvirao kraj susreta.

Vinicius je bio vidno frustriran zbog zamjene u 72. minuti te je krenuo u raspravu s Yamalom na izlasku prema tunelu. Sukob se nastavio i nakon što je na teren upala policija, a uključio se i Realov golman Thibaut Courtois, koji je također započeo oštri verbalni okršaj s mladim Barceloninom napadačem koji također nije štedio protivnike u toj žustroj 'razmjeni mišljenja'.

Vinicius Junior Real Madrid i Lamine Yamal Barcelona
Vinicius Junior Real Madrid i Lamine Yamal Barcelona Izvor: Profimedia / Autor: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zanimljivo je da je reakcija Raphinhe, prijatelja Viniciusa iz brazilske reprezentacije, iznenadila mnoge. Raphinha je stao na stranu Yamala i zaštitio svog klupskog suigrača. Bijesni je Vinicius kasnije pokušao ponovno prići Yamalu, dojam je da ga je pozivao i na fizički obračun, ali redari, policija i suigrači nekako su ga na kraju ipak spriječili u tome.

Bilo je i drugih provokacija igrača Reala koji su se okomili na Yamala. Dani Carvajal mu je prišao i poručio:

'Previše pričaš. Hajde, pričaj sad!'

Na te su riječi reagirali suigrači, a Eduardo Camavinga nekako je zadržao Yamala kako bi spriječio daljnju eskalaciju napetosti.

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KVALIFIKACIJE ZA SP

KVALIFIKACIJE ZA SP

Dalić objavio popis za završnicu kvalifikacija; ima novih imena
IZNENAĐENJE

IZNENAĐENJE

Baturina, Majer i Sučić ispadaju iz reprezentacije? Evo što je Dalić poručio
OSTAO BEZ POZIVA

OSTAO BEZ POZIVA

Je li ovo kazna Portugalaca Vareli za transfer u Dinamo? Evo što su mu napravili

najpopularnije

Još vijesti