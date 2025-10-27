Otkriveno što je urlao bijesni Vinicius i kojim je riječima vrijeđao Yamala

Španjolski mediji otkrili su pozadinu žestokog sukoba koji je uslijedio nakon završetka El Clasica između Real Madrida i Barcelone, a u kojem su se našli Vinicius Junior i Lamine Yamal .

Nakon što je utakmica završila, ove dvije velike zvijezde našle su se u konfliktu na terenu Santiago Bernabeua, a Marca izvještava da je Vinicius već tijekom susreta tijekom jedne situacije rekao Yamalu:

'Ti samo dodaješ loptu unatrag.'

To je bio samo početak napetosti koja je kulminirala nakon što je sudac odsvirao kraj susreta.

Vinicius je bio vidno frustriran zbog zamjene u 72. minuti te je krenuo u raspravu s Yamalom na izlasku prema tunelu. Sukob se nastavio i nakon što je na teren upala policija, a uključio se i Realov golman Thibaut Courtois, koji je također započeo oštri verbalni okršaj s mladim Barceloninom napadačem koji također nije štedio protivnike u toj žustroj 'razmjeni mišljenja'.