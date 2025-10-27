Otkriveno što je urlao bijesni Vinicius i kojim je riječima vrijeđao Yamala

Real Madrid je na svom terenu u derbiju 10. kola španjolske lige pobijedio Barcelonu 2:1, a El Clasico je obilježio totalni kaos na kraju utakmice i sramotna reakcija Viniciusa Juniora koji je vrijeđao Yamala
Španjolski mediji otkrili su pozadinu žestokog sukoba koji je uslijedio nakon završetka El Clasica između Real Madrida i Barcelone, a u kojem su se našli Vinicius Junior i Lamine Yamal.
Nakon što je utakmica završila, ove dvije velike zvijezde našle su se u konfliktu na terenu Santiago Bernabeua, a Marca izvještava da je Vinicius već tijekom susreta tijekom jedne situacije rekao Yamalu:
'Ti samo dodaješ loptu unatrag.'
To je bio samo početak napetosti koja je kulminirala nakon što je sudac odsvirao kraj susreta.
Vinicius je bio vidno frustriran zbog zamjene u 72. minuti te je krenuo u raspravu s Yamalom na izlasku prema tunelu. Sukob se nastavio i nakon što je na teren upala policija, a uključio se i Realov golman Thibaut Courtois, koji je također započeo oštri verbalni okršaj s mladim Barceloninom napadačem koji također nije štedio protivnike u toj žustroj 'razmjeni mišljenja'.
Zanimljivo je da je reakcija Raphinhe, prijatelja Viniciusa iz brazilske reprezentacije, iznenadila mnoge. Raphinha je stao na stranu Yamala i zaštitio svog klupskog suigrača. Bijesni je Vinicius kasnije pokušao ponovno prići Yamalu, dojam je da ga je pozivao i na fizički obračun, ali redari, policija i suigrači nekako su ga na kraju ipak spriječili u tome.
Bilo je i drugih provokacija igrača Reala koji su se okomili na Yamala. Dani Carvajal mu je prišao i poručio:
'Previše pričaš. Hajde, pričaj sad!'
Na te su riječi reagirali suigrači, a Eduardo Camavinga nekako je zadržao Yamala kako bi spriječio daljnju eskalaciju napetosti.